Вт, 26.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Врач объяснила, кому опасно есть баклажаны

Limon.ee
Врач объяснила, кому опасно есть баклажаны
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Grillitud baklažaanid.
Grillitud baklažaanid. Фото: Britt Paju

Баклажаны, имея свои полезные качества и уникальный вкус, в некоторых случаях могут навредить организму. Об этом изданию «Газета.ру» рассказала гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.

Врач объяснила, что большое количество клетчатки с грубыми волокнами способно привести к тому, что у человека возникнут обострение гастрита или язвенной болезни желудка. Гастроэнтеролог рассказала, что в составе баклажанов присутствует насунин, относящиеся к числу антоцианов — пигментов с антиоксидантными свойствами.

Это вещество несет полезные свойства, защищая клетки от свободных радикалов, но на пользу идет не всегда.

"С осторожностью есть этот овощ следует при нехватке железа в организме. Одной из функций насунина является очистка клеток от излишков железа. На состоянии здорового человека это никак не скажется, а вот при дефиците железа может усугубить ситуацию",

— пояснила врач.

Ключевые слова
Наверх