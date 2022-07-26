Знаменитости, которые развелись в 2022

24 июля The Wall Street Journal сообщила, что у Маска и Шанахан в 2021 году был короткий роман. На тот момент, по данным издания, Брин и Шанахан еще жили вместе, но уже приняли решение расстаться.

Сам 51-летний миллиардер эту информацию опроверг. «Я видел Николь лишь два раза за три года, и все эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», – написал Маск 25 июля в «Твиттере». Он отметил, что дружит с Брином и недавно они вместе были на вечеринке.

Николь Шанахан – вторая жена Сергея Брина, пара оформила свои отношения в 2018 году. Первый брак, с биологом Энн Воджицки, продлился с 2007 по 2015 год. Если говорить о Маске, то женат он был трижды, кроме того, у него был серьезный роман с актрисой Эмбер Херд. Известно о 10 детях Маска, восемь из них от официальных жен и еще двое – от топ-менеджера основанной им компании Neuralink Шивон Зилис.

Шакира и Пике Фото: Sergio Perez