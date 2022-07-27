В воскресенье на площади Вабадузе пройдет совместный просмотр финала Чемпионата Европы по футболу среди женщин

«Сопереживание финальным играм футбольных турниров, показываемых на большом экране площади Вабадузе, уже стало традицией, а возможность поболеть за финал женских сборных предоставляется впервые – это и делает мероприятие особенным», – сказал заместитель старейшины района Кесклинн Никита Грознов.

«Вся Европа финальными турнирами показала, что женский футбол – один из самых быстроразвивающихся видов спорта. Постоянно растущие рекорды аудитории подтверждают, что женский футбол нашел свой путь в сердца болельщиков. Мы очень рады, что и все любители футбола Эстонии смогут совместно посмотреть игру Чемпионата Европы и с помощью спортивного праздника поставить запоминающуюся точку этому турниру,» сказала генеральный секретарь Эстонского футбольного союза и председатель комиссии женского футбола Союза европейских футбольных ассоциаций Анне Рей.