Культура приготовления украинского борща внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Стопка горилки и кусочек сала: рассказываем секреты приготовления украинского борща с Faina Ukraina
Редакция портала Limon отправилась в гости к Инессе Соболь, совладелице ресторана украинской кухни Faina Ukraina, чтобы узнать все тайны приготовления настоящего борща.
Самый главный секрет – борщ надо готовить с любовью, чтобы частичка вашей души и доброты передавалась тем, кого вы угощаете.
В приготовлении красного супа нет ничего сложного, для этого мы вам раскроем основные секреты приготовления борща.
Чтобы суп получился наваристым и душистым, в Faina Ukraina рекомендуют использовать для бульона 3 вида мяса: свинину, говядину и курицу. А варить сам бульон – 3 часа!
В зажарку для борща идут:
- свекла
- морковь
- лук
- чеснок
- перец
- томатная паста (желательно из свежих томатов)
Не стоит сразу начинать перемешивать зажарку, пусть овощи слегка потушатся, а свекла и морковь выпустят сок и отдадут свой насыщенный цвет.
Этапы приготовления борща.
– Варим бульон
– Делаем зажарку
– В готовый бульон добавляем картошку
– Когда картошка почти сварилась, добавляем капусту. Главное, ее не переварить, чтобы не получилась каша
– Добавляем зажарку, лавровый лист, чеснок
– Наслаждаемся борщом
Секрет от Инессы Соболь: борщ надо есть правильно!
Традиция такова: сначала пьете рюмочку горилки, закусываете хлебом с салом и берете пару ложечек борща. После ритуала уже можно есть в любом порядке, но начать надо именно так!
Приятного аппетита!