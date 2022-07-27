Стопка горилки и кусочек сала: рассказываем секреты приготовления украинского борща с Faina Ukraina

Редакция портала Limon отправилась в гости к Инессе Соболь, совладелице ресторана украинской кухни Faina Ukraina, чтобы узнать все тайны приготовления настоящего борща.

Самый главный секрет – борщ надо готовить с любовью, чтобы частичка вашей души и доброты передавалась тем, кого вы угощаете.

В приготовлении красного супа нет ничего сложного, для этого мы вам раскроем основные секреты приготовления борща.

Чтобы суп получился наваристым и душистым, в Faina Ukraina рекомендуют использовать для бульона 3 вида мяса: свинину, говядину и курицу. А варить сам бульон – 3 часа!

В зажарку для борща идут:

свекла

морковь

лук

чеснок

перец

томатная паста (желательно из свежих томатов)

Не стоит сразу начинать перемешивать зажарку, пусть овощи слегка потушатся, а свекла и морковь выпустят сок и отдадут свой насыщенный цвет.

Этапы приготовления борща.

– Варим бульон

– Делаем зажарку

– В готовый бульон добавляем картошку

– Когда картошка почти сварилась, добавляем капусту. Главное, ее не переварить, чтобы не получилась каша

– Добавляем зажарку, лавровый лист, чеснок

– Наслаждаемся борщом

Секрет от Инессы Соболь: борщ надо есть правильно!

Традиция такова: сначала пьете рюмочку горилки, закусываете хлебом с салом и берете пару ложечек борща. После ритуала уже можно есть в любом порядке, но начать надо именно так!