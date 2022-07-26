Как одеваются истерички и психопаты: можно ли распознать их по внешнему виду

Драматизация образа выражается в одежде независимо от возраста. Такой стиль будет наблюдаться и у подростка, и у взрослой дамы. Серость, однообразие и минимализм — это не про истеричек. Им главное — не смешаться с толпой. Кроме того, особенно должна быть подчеркнута сексуальность образа: отчетливо обтягивающие силуэты в одежде, чрезмерно глубокое декольте, обувь на высоких каблуках. И даже если сама сексуальность не на высоком уровне, как это часто и бывает (больные истерией зачастую страдают психосексуальными дисфункциями), во внешности и поведении важен сам факт привлечения внимания.

Такая женщина постоянно посещает косметологов, носит утягивающее белье и хочет быть уверена, что у нее самые надутые и яркие губы. Она отличается громким голосом, яркими выражениями и броскими фразами-цитатами, которые использует в речи.

Откуда дровишки