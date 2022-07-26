Таллиннка, «Папина дочка», бывшая жена Богомолова и внучка Каневского: обнародован полный список женщин Прилучного

На данный момент Никки Рид встречается с Йеном Сомерхолдером, наиболее известным по роли Дэймона Сальваторе из сериала «Дневники вампира».

Рената Пиотровски

С Ренатой Пиотровски Павел встречался не слишком долго. Есть версия, что девушка влюбилась в Прилучного с первого взгляда. В СМИ писали, что пара рассталась из-за того, что Рената не смогла принять слишком своенравный характер Павла. По еще одной версии Рената оказалась для Паши слишком сильной и волевой женщиной. В целом, можно сделать вывод, что они не сошлись характерами.

Агата Муцениеце

Агата и Павел познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». По сценарию между героями вспыхнула взаимная любовь, однако вскоре она перенеслась с экранов в реальную жизнь. Павел сделал предложение Агате на втором свидании, однако они расписались лишь через два года. Позже актер купил для семьи дом в Подмосковье.

Брак Агаты и Павла продлился 9 лет, и после него у них осталось двое детей. Судя по сообщениям СМИ о всевозможных скандалах, их семейную жизнь сложно назвать счастливой. Так, в апреле 2020 года, в самый разгар пандемии, Агата заявила, что Павел поднял на нее руку и выгнал вместе с детьми из дома. Через месяц после своего заявления Агата подала на развод.

Дарья Мороз