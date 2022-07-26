Анны, с которыми не страшно за Эстонию: самые яркие женщины республики с этим именем

Известная ведущая, чей голос знаком тысячам радиослушателей по всей стране, ведь Анна более 20 лет отработала на самых модных и популярных радиостанциях страны. Сейчас телезрители «Канала 7» могут слышать голос Анны в эфире новостного тележурнала «Новости в 7», ведь Анна Мажаева с недавнего времени является выпускающим редактором программы, которая выходит в эфир ежедневно в 19:00.

Несмотря на свои эстонские корни, Анна Пармас полюбила Эстонию и переехала сюда совсем недавно. Создательница телешоу «Осторожно, модерн!», соавтор Авдотьи Смирновой в нескольких фильмах (в том числе и «Кококо») и режиссер многих клипов убойной группы «Ленинград». Анну называют женщиной, которая смешит. Анна говорит, что несмотря на эстонские корни переехала в Эстонию не так давно. Ее отец родился в 1937 году в Таллинне в семье констебля и учительницы эстонского языка, в 40-м году деда Анны арестовали, а бабушку с пятью детьми отправили в Сибирь. «Там отец вырос, учился в Томске, познакомился с мамой, некоторое время они жили в Эстонии, но потом папа поступил в аспирантуру в Ленинграде, где они с мамой и остались, - рассказывает Анна Пармас. – Старшая сестра выросла в Эстонии, я в Ленинграде».