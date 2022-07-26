26 июля редакция главного русского развлекательного портала в Эстонии - Limon.ee - от всей души поздравляет всех Анн с именинами. Вместе с ними сегодня также героини дня: Анне, Ану, Аннели и Анника.
Анны, с которыми не страшно за Эстонию: самые яркие женщины республики с этим именем
У наших соседей в Латвии имя Анна является самым популярным среди женщин, там проживает 21 тысяча представительниц прекрасного пола, которых назвали этим чудесным именем. В Эстонии столь сильное и громкое женское имя тоже является очень востребованным, согласно данным Департамента статистики, в нашей республике по состоянию на январь 2022 года было 8379 Анн. И это имя занимает шестое место по популярности среди женщин.
Самые яркие женщины Эстонии с этим именем по версии портала Limon.ee
АНУ СААГИМ
В свои 60 лет Ану Саагим чувствует себя значительно моложе. Женщина всегда одевается очень стильно, эпатажно и выглядит эффектно. Не зря она считается главной светской львицей Эстонии и примером для подражания. В данное время дама является журналистом известного издания Õhtuleht. Безусловно, есть те, кто недолюбливает ее, но Ану Саагим невозможно обидеть, ведь она в любой ситуации найдет, что ответить.
АННЕ ВЕСКИ
Известная в Эстонии и далеко за ее пределами певица, исполняющая душевные песни на эстонском и русском языках. Анне Вески обожают миллионы слушателей. Родилась в городе Рапла 27 февраля в далеком 1956 году, сейчас ей 66 лет. На родине артистка является настоящей легендой и иконой.
АННА МИККОНЕН
Анна Микконен из Таллинна больше известна широкой общественности как модель и участница конкурсов красоты. Бизнесвумен, которая сделала себя сама. Она является основателем реабилитационного центра «Lootus Õnnele», где помогают детям. Также Анна с гордостью носит титул «Миссис Вселенная Эстония 2021» и руководит модельным агентством. А еще Анна - счастливая мать троих чудесных дочерей.
АННА МАЖАЕВА
Известная ведущая, чей голос знаком тысячам радиослушателей по всей стране, ведь Анна более 20 лет отработала на самых модных и популярных радиостанциях страны. Сейчас телезрители «Канала 7» могут слышать голос Анны в эфире новостного тележурнала «Новости в 7», ведь Анна Мажаева с недавнего времени является выпускающим редактором программы, которая выходит в эфир ежедневно в 19:00.
АННА ПАРМАС
Несмотря на свои эстонские корни, Анна Пармас полюбила Эстонию и переехала сюда совсем недавно. Создательница телешоу «Осторожно, модерн!», соавтор Авдотьи Смирновой в нескольких фильмах (в том числе и «Кококо») и режиссер многих клипов убойной группы «Ленинград». Анну называют женщиной, которая смешит. Анна говорит, что несмотря на эстонские корни переехала в Эстонию не так давно. Ее отец родился в 1937 году в Таллинне в семье констебля и учительницы эстонского языка, в 40-м году деда Анны арестовали, а бабушку с пятью детьми отправили в Сибирь. «Там отец вырос, учился в Томске, познакомился с мамой, некоторое время они жили в Эстонии, но потом папа поступил в аспирантуру в Ленинграде, где они с мамой и остались, - рассказывает Анна Пармас. – Старшая сестра выросла в Эстонии, я в Ленинграде».
АННА-МАРИЯ ОУЭРТАНИ
Начинающий журналист и репортер нового русскоязычного телеканала «Канал 7». Анна-Мария с огромной радостью берется за новостные сюжеты любой сложности и показывает потрясающие результаты для телезрителей новостного журнала «Новости в 7». Сейчас девушка учится в Таллиннском университете и успевает быть в прямом эфире практически ежедневно.
АННА СЕРГЕЕВА И АННА МАРКОВА
Эти талантливые женщины несут культуру в массы. Они являются известными актрисами Русского театра в Эстонии и уже много лет подряд радуют поклонников на грандиозных спектаклях. Анна Сергеева известна по постановкам «Моя прекрасная леди», «Мертвые души», «Мастер и Маргарита». Анна Маркова в театре с 2012 года и является также режиссером. Ее игрой можно наслаждаться в спектаклях «8 прекрасных женщин», «Шум за сценой» и во многих других.
АННА ЛЕВАНДИ
Легендарный эстонский тренер по фигурному катанию. Серебряный призер чемпионата мира 1984 года, четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы. Сейчас тренирует будущих чемпионов.
АННА ДЕМИДОВА
Легендарная радиоведущая, первая ведущая в Эстонии, продержавшаяся 24 часа в прямом эфире под прицелом камер в развлекательном шоу Limon LIVE в новогоднюю ночь. Анна очень чуткий, душевный и добрый человек, который желает всем добра и больше всего в жизни мечтает быть в радиоэфире.
Происхождение имени Анна
Имя Анна происходит от древнееврейского Ханна - «благосклонность», «храбрость», «сила».
Формы имени Анна
Уменьшительно-ласкательные формы имени: Аня, Ана, Анночка, Нюра, Анечка, Аннушка, Аннуша, Аннуся, Аннюся, Ася, Нуся, Нюня, Анюра, Нюрася, Нюраша, Анюша, Ануша, Нюша, Нана, Анюта, Нюта, Ануся.
Формы имени в других языках: Энн, Анаис, Аннета, Ханна, Ганна, Ана, Анн, Аннет, Анета, Анита, Анья, Анинья, Гана, Хана, Ану, Анне и так далее.
Характер и судьба Анны
Характер Анны мало меняется со временем. Это добросердечная и немного наивная девушка. Она не обладает острым умом и эрудированностью, однако имеет большую жизненную мудрость. Анна очень стремится помогать каждому, даже малознакомым людям. Из-за этого её часто считают настырной и надоедливой.
Анна любит радовать и поддерживать других. Она дает хорошие советы, умеет вдохновить и помочь человека поверить в себя. Сама Анна зачастую не имеет комплексов и проблем с самооценкой. Её добротой многие пользуются в своих целях.
Усидчивость и ответственность делают Анну очень ценным работником. Она никогда не позволит себе пропустить сроки на работе и подвести коллег. Анна может быть хорошей няней и учительницей, артисткой, танцовщицей, писательницей, поваром, медсестрой, ветеринаром. Ей плохо даются юридические и технические профессии. Заработок для Анны не очень важен - гораздо важнее уважение коллег и хорошая атмосфера в коллективе.
Зимние Анны очень большие правдолюбы, они не любят неискренних людей и часто бунтуют против несправедливости. Весенние Анны мягкие, податливые, заботливые, очень ценят детей и домашний уют. Рожденная летом Анна сдержанная, стеснительная, ей нелегко сближаются с новыми людьми. Осенняя Анна целеустремленная и настойчивая, она может постоять за себя.