Вт, 26.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Анны, с которыми не страшно за Эстонию: самые яркие женщины республики с этим именем

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
Анны, с которыми не страшно за Эстонию: самые яркие женщины республики с этим именем
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Светская львица и журналист Ану Саагим
Светская львица и журналист Ану Саагим Фото: Meisi Volt

26 июля редакция главного русского развлекательного портала в Эстонии - Limon.ee - от всей души поздравляет всех Анн с именинами. Вместе с ними сегодня также героини дня: Анне, Ану, Аннели и Анника. 

У наших соседей в Латвии имя Анна является самым популярным среди женщин, там проживает 21 тысяча представительниц прекрасного пола, которых назвали этим чудесным именем. В Эстонии столь сильное и громкое женское имя тоже является очень востребованным, согласно данным Департамента статистики, в нашей республике по состоянию на январь 2022 года было 8379 Анн. И это имя занимает шестое место по популярности среди женщин. 

Самые яркие женщины Эстонии с этим именем по версии портала Limon.ee

АНУ СААГИМ 

Ану Саагим на обложке журнала Playboy
Ану Саагим на обложке журнала Playboy Фото: Playboy Eesti promo

В свои 60 лет Ану Саагим чувствует себя значительно моложе. Женщина всегда одевается очень стильно, эпатажно и выглядит эффектно. Не зря она считается главной светской львицей Эстонии и примером для подражания. В данное время дама является журналистом известного издания Õhtuleht. Безусловно, есть те, кто недолюбливает ее, но Ану Саагим невозможно обидеть, ведь она в любой ситуации найдет, что ответить. 

АННЕ ВЕСКИ 

Известная в Эстонии и далеко за ее пределами певица, исполняющая душевные песни на эстонском и русском языках. Анне Вески обожают миллионы слушателей. Родилась в городе Рапла 27 февраля в далеком 1956 году, сейчас ей 66 лет. На родине артистка является настоящей легендой и иконой. 

Анне Вески на концерте в 2019 году 
Анне Вески на концерте в 2019 году Фото: Madis Sinivee

АННА МИККОНЕН 

Анна Микконен из Таллинна больше известна широкой общественности как модель и участница конкурсов красоты. Бизнесвумен, которая сделала себя сама. Она является основателем реабилитационного центра «Lootus Õnnele», где помогают детям. Также Анна с гордостью носит титул «Миссис Вселенная Эстония 2021» и руководит модельным агентством. А еще Анна - счастливая мать троих чудесных дочерей. 

Анна Микконен
Анна Микконен Фото: Промо

АННА МАЖАЕВА 

Анна Мажаева
Анна Мажаева Фото: Личный архив автора

Известная ведущая, чей голос знаком тысячам радиослушателей по всей стране, ведь Анна более 20 лет отработала на самых модных и популярных радиостанциях страны. Сейчас телезрители «Канала 7» могут слышать голос Анны в эфире новостного тележурнала «Новости в 7», ведь Анна Мажаева с недавнего времени является выпускающим редактором программы, которая выходит в эфир ежедневно в 19:00.

АННА ПАРМАС 

Несмотря на свои эстонские корни, Анна Пармас полюбила Эстонию и переехала сюда совсем недавно. Создательница телешоу «Осторожно, модерн!», соавтор Авдотьи Смирновой в нескольких фильмах (в том числе и «Кококо») и режиссер многих клипов убойной группы «Ленинград». Анну называют женщиной, которая смешит. Анна говорит, что несмотря на эстонские корни переехала в Эстонию не так давно. Ее отец родился в 1937 году в Таллинне в семье констебля и учительницы эстонского языка, в 40-м году деда Анны арестовали, а бабушку с пятью детьми отправили в Сибирь. «Там отец вырос, учился в Томске, познакомился с мамой, некоторое время они жили в Эстонии, но потом папа поступил в аспирантуру в Ленинграде, где они с мамой и остались, - рассказывает Анна Пармас. – Старшая сестра выросла в Эстонии, я в Ленинграде».

Анна Пармас
Анна Пармас Фото: Facebook

АННА-МАРИЯ ОУЭРТАНИ

Начинающий журналист и репортер нового русскоязычного телеканала «Канал 7». Анна-Мария с огромной радостью берется за новостные сюжеты любой сложности и показывает потрясающие результаты для телезрителей новостного журнала «Новости в 7». Сейчас девушка учится в Таллиннском университете и успевает быть в прямом эфире практически ежедневно. 

Анна-Мария Оуэртани
Анна-Мария Оуэртани Фото: Личный архив автора

АННА СЕРГЕЕВА И АННА МАРКОВА

Эти талантливые женщины несут культуру в массы. Они являются известными актрисами Русского театра в Эстонии и уже много лет подряд радуют поклонников на грандиозных спектаклях. Анна Сергеева известна по постановкам «Моя прекрасная леди», «Мертвые души», «Мастер и Маргарита». Анна Маркова в театре с 2012 года и является также режиссером. Ее игрой можно наслаждаться в спектаклях «8 прекрасных женщин», «Шум за сценой» и во многих других. 

АННА ЛЕВАНДИ 

Легендарный эстонский тренер по фигурному катанию. Серебряный призер чемпионата мира 1984 года, четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы. Сейчас тренирует будущих чемпионов. 

Анна Леванди 
Анна Леванди Фото: Erlend Štaub/Eok

АННА ДЕМИДОВА 

Легендарная радиоведущая, первая ведущая в Эстонии, продержавшаяся 24 часа в прямом эфире под прицелом камер в развлекательном шоу Limon LIVE в новогоднюю ночь. Анна очень чуткий, душевный и добрый человек, который желает всем добра и больше всего в жизни мечтает быть в радиоэфире. 

Анна Демидова
Анна Демидова Фото: Личный архив автора

Происхождение имени Анна

Имя Анна происходит от древнееврейского Ханна - «благосклонность», «храбрость», «сила».

Формы имени Анна

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Аня, Ана, Анночка, Нюра, Анечка, Аннушка, Аннуша, Аннуся, Аннюся, Ася, Нуся, Нюня, Анюра, Нюрася, Нюраша, Анюша, Ануша, Нюша, Нана, Анюта, Нюта, Ануся.

Формы имени в других языках: Энн, Анаис, Аннета, Ханна, Ганна, Ана, Анн, Аннет, Анета, Анита, Анья, Анинья, Гана, Хана, Ану, Анне и так далее. 

Характер и судьба Анны

Характер Анны мало меняется со временем. Это добросердечная и немного наивная девушка. Она не обладает острым умом и эрудированностью, однако имеет большую жизненную мудрость. Анна очень стремится помогать каждому, даже малознакомым людям. Из-за этого её часто считают настырной и надоедливой.

Анна любит радовать и поддерживать других. Она дает хорошие советы, умеет вдохновить и помочь человека поверить в себя. Сама Анна зачастую не имеет комплексов и проблем с самооценкой. Её добротой многие пользуются в своих целях.

Усидчивость и ответственность делают Анну очень ценным работником. Она никогда не позволит себе пропустить сроки на работе и подвести коллег. Анна может быть хорошей няней и учительницей, артисткой, танцовщицей, писательницей, поваром, медсестрой, ветеринаром. Ей плохо даются юридические и технические профессии. Заработок для Анны не очень важен - гораздо важнее уважение коллег и хорошая атмосфера в коллективе.

Зимние Анны очень большие правдолюбы, они не любят неискренних людей и часто бунтуют против несправедливости. Весенние Анны мягкие, податливые, заботливые, очень ценят детей и домашний уют. Рожденная летом Анна сдержанная, стеснительная, ей нелегко сближаются с новыми людьми. Осенняя Анна целеустремленная и настойчивая, она может постоять за себя.

Ключевые слова
Наверх