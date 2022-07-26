«На диване перед телеком или на Мальдивах»: таллиннцы рассказали о том, сколько должен длиться отпуск и как они его проводят

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Happiness, идеальная продолжительность отпуска составляет ровно восемь дней.

Как отметили исследователи, отдыхающие станут испытывать чувство счастья в течение первых нескольких дней отпуска, а пик этого чувства придется на восьмой день. Такой период дает путешественникам достаточно времени, чтобы распаковать вещи, сориентироваться и войти в новый, более спокойный ритм жизни. Согласно выводам исследователей, после восьмого дня положительные эмоции и хорошее самочувствие начинают ослабевать, пишет TravelandLeisure.com.

Как выяснилось из нашего опроса, народ считает, что идеальный отпуск должен длиться как минимум месяц!

Галя и Таня, которые устроили милый пикник в солнечный летний день, и вовсе придерживаются мнения, что отпуск должен длиться как можно дольше.

«Если у тебя есть возможность, ты должен быть в вечном отпуске!»

- заявляет Галина.

Где таллиннцы отдыхают этим летом

Многие предпочитают смену обстановки, выбирая южные уголки Европы для наслаждения морским бризом.

Молодая пара, Полина и Артур, ездили в Хорватию на 10 дней. Кстати, наш оператор Константин также только что вернулся с семьей оттуда. Эвелин же предпочла отправиться в Болгарию, где она отдыхала неделю вместе с подругой на курорте Солнечный берег. А загоревшая Анна рассказала, что провела отпуск в Греции, на острове Родос, и еще собирается поехать в Грузию. Геннадий и Людмила провели отпуск в популярной Турции.



Однако есть и те, кто, наоборот, возвращается на родину и проводит отпуск здесь. Нам посчастливилось встретить межнациональную пару, Сийри и Вильяма, которые приехали в отпуск в Эстонию, чтобы навестить родственников. Ребята живут на постоянный основе в Таиланде — по-сути в круглогодичной зоне отдыха.

«Я предпочитаю отдыхать в Эстонии. Мне нравится климат, погода — здесь все идеально. Я не знаю, зачем люди ездят в Турцию, в Казахстан или еще куда-нибудь. У нас есть прекрасные места!» - считает Александр. Также мы повстречали милую девушку Валерию, которая только вернулась из приморского городка Локса.

Что из себя представляет идеальный отпуск?

Художник Геннадий Ельцов утверждает, что он отдыхает прямо во время работы, находя лазейки, когда можно расслабиться. В целом, художник советует всем проводить больше времени среди природы.