В минувшие выходные по всей Эстонии прошли дни открытых хуторов. В группе Facebook, объединяющей эстонских собаководов, развернулась бурная дискуссия по поводу мероприятия — можно ли брать с собой собаку при посещении хуторов или стоит оставить питомца дома?
Для подписчиков
Если собака — член семьи, уместно ли с ней прийти на День хуторов?! Жители Эстонии повздорили в соцсети
Что думаете вы?
Если собака — член семьи, уместно ли с ней прийти на День хуторов?! Жители Эстонии повздорили в соцсети
В минувшие выходные местные хутора ждали всех заинтересованных, чтобы увидеть хуторскую жизнь. Дни открытых дверей в этом году прошли уже в восьмой раз, в них приняли участие более 300 хозяйств.
Ключевые слова