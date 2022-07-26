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Если собака — член семьи, уместно ли с ней прийти на День хуторов?! Жители Эстонии повздорили в соцсети

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Кристийна Рейманд Limon.ee
Если собака — член семьи, уместно ли с ней прийти на День хуторов?! Жители Эстонии повздорили в соцсети
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Собака. Фото иллюстративное.
Собака. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В минувшие выходные по всей Эстонии прошли дни открытых хуторов. В группе Facebook, объединяющей эстонских собаководов, развернулась бурная дискуссия по поводу мероприятия — можно ли брать с собой собаку при посещении хуторов или стоит оставить питомца дома?

В минувшие выходные местные хутора ждали всех заинтересованных, чтобы увидеть хуторскую жизнь. Дни открытых дверей в этом году прошли уже в восьмой раз, в них приняли участие более 300 хозяйств.

Темой для обсуждения стало посещение хуторов с собаками в тематической группе в Facebook.

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