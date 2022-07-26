СМОТРИТЕ ЗА СВОИМИ ДЕТЬМИ ⟩ Семь подростков предположительно погибли из-за нового опасного челленджа в TikTok

По данным издания, погибли не менее семи детей в возрасте до 15 лет. Челлендж якобы «побуждает пользователей душить себя ремнями, кошельковыми шнурками или чем-либо подобным до потери сознания». Мать 10-летней девочки из Пенсильвании также подала в суд, утверждая, что TikTok «подталкивает к чрезвычайно и неприемлемо опасным вызовам».

Последний иск подали родители восьмилетней Лалани Уолтон и девятилетней Арриани Арройо. В иске упоминается, что TikTok знал о проблеме и были другие дети, которые также умерли после попытки выполнить вызов.

В ответ TikTok заблокировал поиск Blackout Challenge и добавил предупреждение, что «некоторые челленджи могут быть опасными, тревожными или даже сфабрикованными». В новом иске родители утверждают, что их дети не искали челлендж, а подобный контент размещался прямо в рекомендациях, пишет mel.fm

5 июля две семьи подали иск против TikTok в окружной суд Лос-Анджелеса. По версии обвинителей, в 2021 году их дети погибли после участия в «blackout challenge» («челлендж с отключением»), а модераторы соцсети не только не блокировали опасные ролики, но и продвигали их при помощи алгоритмов. В иске упоминается ещё пять подобных случая в течение года.

Суть челленджа заключалась в перекрытии доступа к кислороду шнурками, ремнями или чем-то подобным до потери сознания. Участники записывали себя на камеру и выкладывали ролики в тикток с соответствующим тегом.