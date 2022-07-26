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СМОТРИТЕ ЗА СВОИМИ ДЕТЬМИ ⟩ Семь подростков предположительно погибли из-за нового опасного челленджа в TikTok

Naine Limon.ee
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Семь подростков предположительно погибли из-за нового опасного челленджа в TikTok
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Внимание: в TikTok распространяется опасный для детей тренд
Внимание: в TikTok распространяется опасный для детей тренд Фото: Shutterstock

НОВОСТИ8 ИЮЛЯ, 15:20

Семь подростков предположительно погибли из-за нового опасного челленджа в TikTok

Родители подали против TikTok несколько исков из-за того, что дети умерли от удушья, пытаясь выполнить Blackout Challenge. Об этом сообщает The Verge. Семьи считают, что алгоритмы тиктока намеренно продвигали опасные видео в ленту рекомендаций.

По данным издания, погибли не менее семи детей в возрасте до 15 лет. Челлендж якобы «побуждает пользователей душить себя ремнями, кошельковыми шнурками или чем-либо подобным до потери сознания». Мать 10-летней девочки из Пенсильвании также подала в суд, утверждая, что TikTok «подталкивает к чрезвычайно и неприемлемо опасным вызовам».

Последний иск подали родители восьмилетней Лалани Уолтон и девятилетней Арриани Арройо. В иске упоминается, что TikTok знал о проблеме и были другие дети, которые также умерли после попытки выполнить вызов.

В ответ TikTok заблокировал поиск Blackout Challenge и добавил предупреждение, что «некоторые челленджи могут быть опасными, тревожными или даже сфабрикованными». В новом иске родители утверждают, что их дети не искали челлендж, а подобный контент размещался прямо в рекомендациях, пишет mel.fm

5 июля две семьи подали иск против TikTok в окружной суд Лос-Анджелеса. По версии обвинителей, в 2021 году их дети погибли после участия в «blackout challenge» («челлендж с отключением»), а модераторы соцсети не только не блокировали опасные ролики, но и продвигали их при помощи алгоритмов. В иске упоминается ещё пять подобных случая в течение года.

Суть челленджа заключалась в перекрытии доступа к кислороду шнурками, ремнями или чем-то подобным до потери сознания. Участники записывали себя на камеру и выкладывали ролики в тикток с соответствующим тегом.

Одна из жертв — восьмилетняя Лалани Эрика Рене Уолтон из штата Техас. Родители подарили ей смартфон в апреле 2021 года, и вскоре девочка, по их же словам, пристрастилась к просмотру видео в тиктоке. Она мечтала стать «звездой соцсети» и регулярно записывала ролики с пением и танцами.

В июле родители заметили синяки на шее у дочки, но девочка объяснила их несчастным случаем. Взрослые не знали о существовании челленджа, так что ответ их успокоил. 15 июля вся семья была в путешествии, где Лалани Эрика продолжила смотреть тикток, в том числе видео с удушением. Позже в этот день родители нашли её мёртвой.

Девочка считала, что если снимет видео, как выполняет «blackout challenge», это сделает её знаменитой, так что она решилась попробовать. Лалани на тот момент было восемь лет, и она не понимала опасность того, что ей предлагает сделать Тикток.

Вторая жертва, девятилетняя Арриани Джейлин Арройо из штата Висконсин, была более опытной пользовательницей соцсетей, но также «была зависима от Тиктока» и регулярно выкладывала туда видео. В январе 2021 года семья девочки обсудила с ней смерть подростка из-за другого опасного челленджа, но Арриани пообещала, что никогда не будет участвовать в чём-то подобном.

Однако уже в конце февраля пятилетний брат обнаружил сестру без сознания. Девочку сразу доставили в местную больницу, но спасти её не удалось: через какое-то время Арриани отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Помимо гибели собственных детей, истцы упомянули пять таких же случаев, произошедших за 2021 год. Всем подросткам было от 10 до 14 лет, трое жили в разных штатах Америки, ещё по одному — в Италии и Австралии.

Мать 10-летней девочки из Пенсильвании, упомянутой в иске, тоже подала в суд на соцсеть ещё в мае, посчитав, что алгоритмы тиктока «подталкивают к опасным челленджам». Тогда представители компании ответили, что вызов полностью удалили с платформы, а при попытке поиска по тегу отображается предупреждение.

В новом иске, однако, отмечается, что дети не искали челлендж во встроенном поиске — они увидели его на главной странице, в общей ленте рекомендаций. Обвинители утверждают, что система модерации тиктока определила ролики с удушением как «приемлемые в том числе для показа детям».

«Этот ужасный челлендж, о котором люди, судя по всему, узнают из других источников, появился задолго до запуска нашей платформы и никогда не был популярным тикток-трендом. Мы всегда следим за безопасностью пользователей и удаляем весь подобный контент, если находим его. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям в связи с их трагической утратой», - говорит Масау Кулинане, представительница TikTok

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