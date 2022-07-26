Анатолий Белый дал интервью и рассказал об эмиграции: «Страна — не власть, это люди. И люди замечательные»

« Уехал я от тотальной несвободы в России. То есть тут даже полутонов нет, свободы просто нет. Я уехал от этого страха, в котором жили всю жизнь мои родители и который видел я в детстве. Это такой советский липкий страх, в котором люди уже живут снова. Гайки закручиваются все сильнее и все несправедливее. Общество стремительно приближается к тотальной диктатуре. Вот от этого я и уехал. Чтобы оставшуюся часть отмеренной мне жизни прожить так, как я хочу », - говорит актер .

Сейчас Анатолий Белый находится в Израиле.

« Я не знаю, что будет здесь, в Израиле, куда я приехал, или в какой-нибудь другой стране, где я могу оказаться. Не знаю. Но здесь я, по крайней мере, не буду бояться за свою жизнь, за свою свободу. Не буду бояться, что мне начнут диктовать, что мне делать, а чего не делать. Я буду жить там, где, по крайней мере, смогу спокойно говорить », - уверен Белый .

Он признался, что уход из театра стал для него очень болезненным: « Для меня это огромная потеря и огромная боль. Но жить так я не могу »​ .