И хотя к голым телесам певицы пользователи уже привыкли, то отсутствие обручального кольца встревожило их, пишет Topnews.
Бритни Спирс опять заводит фанатов провокационными фото топлес
Бритни Спирс опять заводит фанатов провокационными фото топлес
Бритни Спирс снова в своем репертуаре: поп-дива снова выложила в свой блог снимки с обнаженной грудью. Однако фанатов удивили не телеса Бритни, ставшие уже привычными, а отсутствие на ее руке обручального кольца. В описании к провокационному посту Спирс упомянула, что на данный момент находится в Лондоне.
В туманном Альбионе артистка явно не скучает, фотографируясь в постели в одних трусиках. Знаменитость запечатлела себя на камеру в бирюзовых стрингах с леопардовым принтом. Дополнило откровенный образ колье с подвеской-камеей. На снимках волосы певицы собраны в пучок, а на лице отсутствует косметика.
Пользователи, поставившие снимкам более 230 тысяч лайков в один голос просили отобрать у певицы телефон, так как вся их лента «завалена голой Бритни».
Отсутствие обручального кольца сразу после свадьбы очень обеспокоило поклонников артистки, вызвав ряд вопросов. «Кольца нет, отель странный, фото без одежды… Что происходит?» — интересовались подписчики неугомонной звезды.
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