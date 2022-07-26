Бритни Спирс опять заводит фанатов провокационными фото топлес

Бритни Спирс снова в своем репертуаре: поп-дива снова выложила в свой блог снимки с обнаженной грудью. Однако фанатов удивили не телеса Бритни, ставшие уже привычными, а отсутствие на ее руке обручального кольца. В описании к провокационному посту Спирс упомянула, что на данный момент находится в Лондоне.

В туманном Альбионе артистка явно не скучает, фотографируясь в постели в одних трусиках. Знаменитость запечатлела себя на камеру в бирюзовых стрингах с леопардовым принтом. Дополнило откровенный образ колье с подвеской-камеей. На снимках волосы певицы собраны в пучок, а на лице отсутствует косметика.

Пользователи, поставившие снимкам более 230 тысяч лайков в один голос просили отобрать у певицы телефон, так как вся их лента «завалена голой Бритни».