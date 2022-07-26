Деньги закончились: фото Ивана Урганта с корпоратива в Омске опубликовали в Сети

Телеведущий Иван Ургант, переставший сниматься на Первом канале, начал вести корпоративы. На днях Ургант отработал ведущим в Омске, куда его пригласили на корпоратив торгового дома «Шкуренко».

На корпоративе сотрудников ТД «Шкуренко» развлекал комик Илья Соболев, выступали группы IOWA и Бандэрос. А ведущим вечера стал Иван Ургант. Пользователи соцсетей отмечают, что ведущий не долго оставался без работы – скорее всего, у него закончились деньги. Вопросы возникли и к организатору корпоратива, который выступает против СВО.

«Видимо, не так всё радужно у Вани в Америке, куда он уехал после начала спецоперации на Украине. Похоже, там его “талант” не оценили, а деньги у людей, привыкших жить на широкую ногу, всегда очень быстро заканчиваются», – пишет «Блокнот».

Позже омский предприниматель Виктор Шкуренко, который владеет сетью магазинов, рассказал, что Ургант был выбран не просто так.

«Это не сделка с артистом, это поддержка позиции Человека», – написал Шкуренко, у которого в соцсетях на аватарке запрещенные к распространению слова.

В Сети отмечают, что Шкуренко активно выступает против государства и спецоперации, также он предпочитает жить ближе к «народу» – обедать в «придорожных столовых и ресторанах с демократичными ценами».