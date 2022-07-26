Деньги закончились: фото Ивана Урганта с корпоратива в Омске опубликовали в Сети
На корпоративе сотрудников ТД «Шкуренко» развлекал комик Илья Соболев, выступали группы IOWA и Бандэрос. А ведущим вечера стал Иван Ургант. Пользователи соцсетей отмечают, что ведущий не долго оставался без работы – скорее всего, у него закончились деньги. Вопросы возникли и к организатору корпоратива, который выступает против СВО.
«Видимо, не так всё радужно у Вани в Америке, куда он уехал после начала спецоперации на Украине. Похоже, там его “талант” не оценили, а деньги у людей, привыкших жить на широкую ногу, всегда очень быстро заканчиваются», – пишет «Блокнот».
Позже омский предприниматель Виктор Шкуренко, который владеет сетью магазинов, рассказал, что Ургант был выбран не просто так.
«Это не сделка с артистом, это поддержка позиции Человека», – написал Шкуренко, у которого в соцсетях на аватарке запрещенные к распространению слова.
В Сети отмечают, что Шкуренко активно выступает против государства и спецоперации, также он предпочитает жить ближе к «народу» – обедать в «придорожных столовых и ресторанах с демократичными ценами».
«Иван стал доступен. Для широких народных масс. И пошёл по рукам», – пишут в Telegram-канале «Мясорубка».