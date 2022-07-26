Лунный календарь стрижек на август 2022: лучшие дни для новой прически

9-10 августа 2022 – растущая Луна в знаке Козерог – стрижка в этот день окажет положительный эффект на состояние волос, придавая им сил и здоровья. Локоны будут не только расти быстрее, но и станут гуще и крепче. Благоприятным будет и окрашивание, можно решиться на смелые эксперименты и кардинальное изменение цвета. Окраска натуральными красителями поможет привлечь в жизнь финансовое благополучие.

18 августа 2022 – убывающая Луна в знаке Телец – в этот день стрижка способна кардинально изменить внешний вид волос и улучшить их состояние. Окрашивание волос в светлые тона поможет привлечь в вашу жизнь хороших людей. Также стрижка поможет укрепить здоровье, однако зубы в этот день лечит не стоит.

29 августа 2022 – растущая Луна в знаке Дева – стрижка в этот день будет долго хранить свою форму, а волосы меньше сечься. Новая прическа на 3 лунные сутки поможет привлечь в жизнь энергию денег и улучшить материальное положение. Окрашивание волос натуральными красителями поможет добиться успеха в профессиональной деятельности. Чтобы привлечь позитивную энергию нужно расчесать волосы по количеству полных лет.

31 августа – растущая Луна в знаке Весы – чтобы привлечь в жизнь энергию позитивных изменений сделайте объемную прическу. Стрижка в этот день подарит заряд жизненных сил, которые помогут достичь успеха в важных сферах. Людям творческих профессий обеспечит прилив вдохновения.

Неблагоприятные дни для стрижки в августе 2022

В лунном календаре августа есть дни, в которые стрижка может навлечь серьезные проблемы и спугнуть удачу.

5 августа 2022 – первая четверть, луна в знаке Скорпион – стрижка в этот день может закончиться неожиданными результатами. Она может изменить личную жизнь как в лучшую, так и в худшую стороны и навлечь неприятности. Не стоит рисковать и с окрашиванием, особенно опасно кардинально менять цвет. Это может пошатнуть вашу репутацию в глазах окружающих.