16 октября прошлого года в результате нарушения требований охраны труда и техники безопасности на мусороперерабатывающей станции компании Eesti Keskkonnkonnateenused AS погиб работник, сообщает Elu24.
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РЕШЕНИЕ СУДА ⟩ Трагедия на таллиннской станции: несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности привело к смерти рабочего
Трагедия на таллиннской станции: несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности привело к смерти рабочего
В понедельник, 25 июля, состоялось заседание Харьюского уездного суда, на котором присутствовал Александр Аликанов, его защитник и близкий друг жертвы. Мужчина, работавший механиком в компании Eesti Keskkonnkonnateenused, умышленно пренебрег требованиями охраны труда и техники безопасности на мусорной станции по адресу: шоссе Вана-Нарва, 21 в Маарду. В результате пренебрежения он стал причиной смерти своего сослуживца.