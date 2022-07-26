РЕШЕНИЕ СУДА ⟩ Трагедия на таллиннской станции: несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности привело к смерти рабочего

В понедельник, 25 июля, состоялось заседание Харьюского уездного суда, на котором присутствовал Александр Аликанов, его защитник и близкий друг жертвы. Мужчина, работавший механиком в компании Eesti Keskkonnkonnateenused, умышленно пренебрег требованиями охраны труда и техники безопасности на мусорной станции по адресу: шоссе Вана-Нарва, 21 в Маарду. В результате пренебрежения он стал причиной смерти своего сослуживца.

Мужчина никогда ранее не привлекался к уголовной ответственности, но теперь за свои необдуманные действия ему грозит тюремный срок. За это преступление прокуратура приговорила Аликанова к двум годам лишения свободы, из которых он отбыл три дня в предварительном заключении. Обвинение не будет приведено в исполнение, если в течение трех лет мужчина не совершит нового преступления.