В свои 64 года известная голливудская актриса Шэрон Стоун прекрасно выглядит. Годы над ней не властны: она красива, молода, стройна и подтянута, восхищается Grazia magazine
Фанаты лишились дара речи: 64-летняя Шэрон Стоун снялась топлес
Фанаты лишились дара речи: 64-летняя Шэрон Стоун снялась топлес
Стоун часто становится главной звездой красных дорожек — выбирая наряды, подчеркивающие все достоинства фигуры, она никогда не остается незамеченной.
Звезда не обращает внимания на свой возраст и собственным примером доказывает, что и в 60+ женщины тоже очень привлекательны и хороши собой.
Актриса нередко делится фотографиями в купальнике, однако накануне она и вовсе снялась топлес. Шэрон позировала в зеленом бикини с леопардовым принтом, а грудь прикрыла полотенцем.
Звезда нежилась на солнце во дворе своего дома и, судя по улыбке ее лице, отлично проводила время.
«С благодарностью несовершенная в идеальный день», — прокомментировала снимок Шэрон
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