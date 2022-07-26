Фанаты лишились дара речи: 64-летняя Шэрон Стоун снялась топлес

Стоун часто становится главной звездой красных дорожек — выбирая наряды, подчеркивающие все достоинства фигуры, она никогда не остается незамеченной.

Звезда не обращает внимания на свой возраст и собственным примером доказывает, что и в 60+ женщины тоже очень привлекательны и хороши собой.

Актриса нередко делится фотографиями в купальнике, однако накануне она и вовсе снялась топлес. Шэрон позировала в зеленом бикини с леопардовым принтом, а грудь прикрыла полотенцем.

Звезда нежилась на солнце во дворе своего дома и, судя по улыбке ее лице, отлично проводила время.