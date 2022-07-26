Пациентам с сахарным диабетом следует употреблять фрукты и ягоды с высоким уровнем сахара в небольших порциях.
Какие фрукты можно диабетикам
Фрукты и ягоды любят дети и взрослые, ведь такая еда обладает ярким вкусом и массой полезных веществ. Но насколько безопасны фрукты и ягоды для диабетиков, рассказывает 5-tv.ru врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.
Больным диабетом разрешено есть практически все фрукты и ягоды. Однако им необходимо есть их маленькими порциями. Особенно, если мы говорим про диабет II типа, ведь при нем диета должна быть очень строгая из-за сопутствующего этому недугу ожирению.
«Фрукты должны быть умеренные (по количеству — Прим.ред.), особенно с большим содержанием сахара. Это виноград, это хурма, это арбузы, дыни, это очень сладкие ягоды, бананы», — рассказала эксперт.
Диетолог советует есть их в минимальном количестве. В случае, если человек находится на инсулинотерапии или у него диабет I типа, то здесь почти нет ограничений.
Что такое сахарный диабет
По определению ВОЗ, сахарный диабет — это состояние хронической гипергликемии (повышенного содержания сахара в крови — Прим.ред.), которая может развиться в результате действия многих генетических факторов, часто дополняющих друг друга.
Это заболевание эндокринной системы, которое возникает из-за недостатка инсулина. Недуг характеризуюется грубым нарушением обмена углеводов и других веществ.
К основным типам сахарного диабета относятся инсулинонезависимый второго типа и инсулинозависимый первого типа.
Сахарный диабет первого типа
Сахарным диабетом первого типа чаще всего страдают молодые люди в возрасте до 30 лет.
Среди симптомов наблюдается:
- гипергликемия;
- глюкозурия (наличие глюкозы в моче);
- выделение большого количества мочи (полиурия), жажда (полидипсия);
- повышение аппетита (полифагия);
- резкое похудение и слабость.
Врачи объясняют, что причиной похудения, как правило, является нарушение белкового обмена.
Так, на ранних стадиях сахарного диабета у больных появляются экзема, фурункулы, развиваются пародонтоз, грибковые заболевания.
Сахарный диабет второго типа
Сахарный диабет второго типа чаще встречается у пожилых людей. Он возникает, когда глюкозе также сложно попасть в клетки тела, они теряют чувствительность к глюкозе, и поджелудочная железа начинает производить гораздо больше инсулина, чтобы она все-таки попала в организм. Такое состояние называют инсулинорезистентностью.
Повышается уровень липидов (жиров — Прим.ред.) в крови, давление и сужается просвет сосудов, развивается метаболический синдром.
Метаболический синдром, в свою очередь, — это совокупность таких отклонений, как ожирение, повышенное артериальное давление, увеличение концентрации глюкозы в крови и т. д.