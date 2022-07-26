Рекрутеры назвали три важных личных качества при приеме на работу в 2022 году

В 2022 году самыми важными soft skills (анг. Гибкие навыки — Прим.ред.) работодатели назвали ответственность, спокойствие и готовность работать в команде, сообщает «5 канал» со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В опросе приняли участи 1000 представителей компаний со всей страны. Рекрутеры назвали главным качеством для кандидата ответственность, а на втором и третьем месте были указаны эмоциональная стабильность и обучаемость. По их оценкам, значимость этих «мягких» навыков возросла за последние 7 лет. Также соискатели стали больше приветствовать навык командной работы и реже — готовность к переработкам. А вот карьерные амбиции для соискателей оказались не важны — это качество упоминали реже всего.

Для HR-менеджеров, по мнению руководителей компаний, определяющими качествами при трудоустройстве являются эмоциональная стабильность, ответственность и готовность работать в команде. Причем в сравнении с результатами опроса 2015 года важную роль стала играть обучаемость, а вот ожидание лояльности работодателю и готовности к переработкам, напротив, снизилась.

От PR-специалиста требуется быть командным игроком, который разделяет идеологию компании и стремится к профессиональному росту.

Практически аналогичные ожидания у соискателей от маркетологов, от которых, правда, вместо стремления к профессионализму ждут больше ответственности и эмоциональной стабильности. При этом лояльность к работодателю и готовность к переработкам стала не так важна.