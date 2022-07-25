«Как колбаса-вязанка»: публика высмеяла выход Ольги Бузовой в костюме тигрицы с открытой попой

Ольга тщательно готовилась к долгожданному выступлению. Находясь за тысячи километров от Москвы, звезда удаленно репетировала с командой номер, а также ежедневно выполняла комплекс упражнений для точеной фигурки.

Бузова поделилась впечатлениями сразу после выступления. «Сегодня уже в пятый раз открывала фестиваль музыки от VK! Спасибо за любовь, поддержку и доверие. Именно ради этого выступления, и чтобы не нарушать традицию, я всю ночь ехала на машине, а потом на трех самолетах через два континента добиралась до вас аж 28 часов. Но все это мелочь, ведь для меня как артиста важна сцена и ваши голоса, поющие хором мои песни», — радовалась 36-летняя исполнительница хита «Мало половин».

Однако блондинка столкнулась с негативом со стороны пользователей. И дело было в костюме Ольги! Многие не оценили ее откровенный наряд с животным принтом, усыпанный серебристыми блестками. Похоже на Бузову сильно повлияло нахождение в ЮАР, где снималась для третьего сезона «Звезд в Африке» канала ТНТ, и она сказала стилисту подобрать одеяние, вдохновленное леопардом, которого растерзал более весомый хищник. Иначе как объяснить разорванную одежду селебрити?