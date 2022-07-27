27 июля отмечается Международный день гамбургера. Портал Limon.ee решил составить список самых вкусных бургеров Таллиннна.
Вкусно и изысканно: мы нашли для вас ТОП-10 мест, где в Таллинне съесть самые вкусные бургеры
Судя по отзывам в одной из групп в Facebook, жители и гости Таллинна предпочитают следующие заведения общественного питания.
ТОП-10 лучших бургеров в Таллинне:
Burger Kitchen Tänavagurmee
Здесь предлагают множество вариаций любимого блюда: вегетарианские, бургеры с говяжьей котлетой и различными добавками, с котлетами из лосося или курятины, свинины и баранины. Помимо бургеров в меню есть врапы, салаты, закуски и детское меню.
Vesivärava grill
В маленьком кафе в Кадриорге предлагается 15 видов бургеров на любой вкус, а для самых ненасытных — двойной бургер с говяжьими котлетами, сыром, беконом, жаренным яйцом, овощами и соусом.
Jahu Tänavagurmee
Ресторан быстрого питания в центре города предлагает 13 видов бургеров, среди которых есть веганский бургер с котлетой из растительного мяса beyond meat, бургер с трюфельным соусом и свежим трюфелем, бургер с соусом гуакамоле, копченым халопеньо и чипсами начос. Венцом меню является крабсбургер, который нужно заказывать заранее. В его состав входит говяжья котлета, целый краб в панировке, азиатский овощной салат и майонез чипотле.
F.Burger & Bakery
Бургерная находится в самом начале района Ласнамяэ, но, несмотря на это, пользуется большой популярностью. В меню представлено 10 бургеров, среди которых есть, например, бургер с маринованными креветками, цукини, рукколой и том кха айоли, а также бургер с говяжьей котлетой, обжаренными картофельными блинчиками, сыром чеддер, хреновым соусом, зеленым и обжаренным луком.
Uulits Tänavagurmee
В меню предлагается 10 бургеров, детский бургер с картофелем фри, фиш энд чипс с соусом тартар, а также закуски, бутерброды и «бао» — азиатские булочки на пару. Среди необычных вариаций здесь предлагают бургер с острым соусом чоризо и бургер с беконом и соусом из соленой карамели.
VLND Burger
Бургерная, которая год назад заняла 5-е место в списке «50 лучших бургеров Европы», находится в здании рынка Балтийского вокзала. Можно сказать, что здесь нет каких-то необычных бургеров, но интерес к этому месту есть как у жителей Таллинна, так и у гостей столицы.
MEAT Resto & Butchery
В меню ресторана есть всего три бургера: с говядиной black angus, куриный с моцареллой и детский. Но это место также отмечают в публикациях о самых вкусных бургерах в городе.
Estonian Burger Factory
В меню ресторана, который находится рядом с D-терминалом Таллиннского порта, 12 бургеров, включая 2 варианта детских. Из интересных позиций можно заказать бургер Retro-Roll, в состав которого входит говяжья котлета, ветчинные рулики и чесночный майонез, а также сет из 3-х мини-бургеров: с трюфельным песто, луковым вареньем и беконом и с голубым сыром.
Patarei Burger
Ресторан быстрого питания находится в модном квартале Ноблесснер. В меню представлено, помимо детского, 9 позиций бургеров, каждый из которых вдохновлен тюрьмами разных стран. Например, бургер Lecumberri (Мексика), в состав которого входит говяжья котлета, гуакамоле, халопеньо, срирача-майонез, начос, красный лук и сыр чеддер; ингредиенты бургера BANG KWAI (Таиланд) — котлета из креветок, яйцо, сыр чеддер, йогурт том-ям, салат айсберг, томат, кориандр, мята и красный лук.
Dereku Burger
В меню также есть 9 различных бургеров и 1 детский. Стоит отметить, что тут предлагают аж 3 разных бургера для тех, кто не ест мясо: вегетарианский, веганский и бургер с веганским мясом Vöner.
P.S.
Для любителей поностальгировать! Мы решили дополнить ТОП еще одним рестораном быстрого питания — Räägupesa. Здесь в меню представлено 2 ретро-бургера: Räägupesa и Juustuburger. Они отличаются соусами (в состав первого входит фирменный соус Räägupesa, а в состав второго - сметанно-майонезный соус и кетчуп), а также наличием в составе лука в бургере Räägupesa.