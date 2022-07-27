Вкусно и изысканно: мы нашли для вас ТОП-10 мест, где в Таллинне съесть самые вкусные бургеры

Бургерная находится в самом начале района Ласнамяэ, но, несмотря на это, пользуется большой популярностью. В меню представлено 10 бургеров, среди которых есть, например, бургер с маринованными креветками, цукини, рукколой и том кха айоли, а также бургер с говяжьей котлетой, обжаренными картофельными блинчиками, сыром чеддер, хреновым соусом, зеленым и обжаренным луком.

Uulits Tänavagurmee

В меню предлагается 10 бургеров, детский бургер с картофелем фри, фиш энд чипс с соусом тартар, а также закуски, бутерброды и «бао» — азиатские булочки на пару. Среди необычных вариаций здесь предлагают бургер с острым соусом чоризо и бургер с беконом и соусом из соленой карамели.

VLND Burger

Бургерная, которая год назад заняла 5-е место в списке «50 лучших бургеров Европы», находится в здании рынка Балтийского вокзала. Можно сказать, что здесь нет каких-то необычных бургеров, но интерес к этому месту есть как у жителей Таллинна, так и у гостей столицы.

MEAT Resto & Butchery