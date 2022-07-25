Таллиннка рассказала о романе с Владимиром Высоцким

Актриса Лариса Лужина в беседе с порталом PROZVEZD рассказала, что ее коллега Владимир Высоцкий ухаживал за ней.

Журналист издания напомнил, что Высоцкий посвятил Лужиной песню о ее поездке в Париж, где «сам Марсель Морсо ей что-то говорил». По ее словам, она восприняла как шутку информацию о том, что артист написал эту песню для нее. Актриса призналась, что Марсо ей ничего не говорил. Это был другой французский актер, а Высоцкий для рифмы и придания значимости поездки добавил классика кино.

Знаменитость отметила, что она также рассказывала Высоцкому о своих поездках в Иран и Осло. Сам же актер стал ездить в Париж, где познакомился с артисткой Мариной Влади, через год после встречи с Лужиной.

«Да, я бы никогда и не сказала, если бы Говорухин не рассказал бы об этом на одном из своих творческих вечеров: „Да, это Ларке Лужиной Володя песню посвятил!“. Мне часто мои подруги говорят: „Лара, а что ты скромничаешь, сказала бы, что у тебя действительно был роман с Высоцким, была бы на телевидении нарасхват!“. Я понимаю, что сейчас время такое, когда все своими романами хвастают, но я не могу говорить о том, чего не было», — рассказала актриса.