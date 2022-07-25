Как правильно выбирать продукты в магазине: на что обращать внимание и нужно ли делать запасы на черный день?

Редко печете торты и булочки, не выпекаете домашний хлеб — значит, вам совершенно точно не нужен мешок муки. У нее есть срок годности — от четырех до восьми месяцев, в зависимости от сорта, и хранение ее требует соблюдения температурного режима.

Это касается и картофеля. Да, для многих его полугодовой запас стал символом голодных 90-х и возможностью пережить трудные времена. Однако если у вас нет специально оборудованного погреба, картофель в таком количестве не нужен — он очень быстро прорастет и сгниет.

Если вы все же решились держать дома небольшой запас картофеля, следите за ним и вовремя выбрасывайте проросшие клубни. Они содержат гликоалкалоиды — вещества, способные вызывать снижение кровяного давления, головную боль, а в редких случаях даже приводящие к летальному исходу. При этом ученые не знают, может ли термическая обработка полностью уничтожить вредные свойства проросшего картофеля.