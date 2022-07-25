Как грамотно составить продуктовую корзину и научиться запасаться впрок без паники и нервотрепки?
Как правильно выбирать продукты в магазине: на что обращать внимание и нужно ли делать запасы на черный день?
Помните о правильном хранении продуктов
Редко печете торты и булочки, не выпекаете домашний хлеб — значит, вам совершенно точно не нужен мешок муки. У нее есть срок годности — от четырех до восьми месяцев, в зависимости от сорта, и хранение ее требует соблюдения температурного режима.
Это касается и картофеля. Да, для многих его полугодовой запас стал символом голодных 90-х и возможностью пережить трудные времена. Однако если у вас нет специально оборудованного погреба, картофель в таком количестве не нужен — он очень быстро прорастет и сгниет.
Если вы все же решились держать дома небольшой запас картофеля, следите за ним и вовремя выбрасывайте проросшие клубни. Они содержат гликоалкалоиды — вещества, способные вызывать снижение кровяного давления, головную боль, а в редких случаях даже приводящие к летальному исходу. При этом ученые не знают, может ли термическая обработка полностью уничтожить вредные свойства проросшего картофеля.
Продуктовые запасы создаются на случай самого негативного экономического сценария, то есть когда ежедневный рацион будет состоять только из того, что вы закупили впрок. Очень важно позаботиться о том, чтобы даже в таких обстоятельствах вы и ваши близкие могли нормально питаться без ущерба для здоровья.
При составлении списка круп и макаронных изделий обратите внимание на их пользу. В 2021 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила пятерку самых полезных круп, и первое место в рейтинге заняла гречка. Это бесценный источник растительного протеина, медленных углеводов и антиоксидантов. Кроме того, царица круп способствует снижению риска диабета.
Полезными свойствами также обладают бурый рис, цельнозерновая овсяная крупа, булгур и кукурузная крупа.
А вот манная крупа, из которой готовили коронное блюдо детсадовской кухни, вовсе не так полезна, как нам рассказывали в детстве. Она содержит мало питательных веществ и способствует быстрому набору веса. Также не стоит увлекаться блюдами из белого риса, поскольку он повышает риск развития диабета.
Из макаронных изделий наибольшей питательной ценностью обладают продукты из твердых сортов пшеницы. Идеальный состав макарон — это мука и вода. Обратите внимание: в упаковках не должно быть сломанных макарон и крошки, это свидетельствует о низком качестве продукта.
Выбирая консервы, обратите внимание на банку: она не должна быть мятой или вздувшейся, это говорит о нарушении правил хранения и транспортировки. Это повод отказаться от покупки или вернуть товар в магазин, если вы заказали доставку на дом.
Чтобы предварительно оценить качество тушенки или рыбных консервов, встряхните банку. Булькает? Значит, там мало мяса и много жидкости. Популярность бренда — тоже не гарантия качества. Рыбные консервы в идеале должны производиться на побережье моря, а не в других местах, где, скорее всего, используется замороженная рыба.
Стоит также помнить, что производство, обработка, правильная упаковка мяса, рыбы и овощей (если они используются в консервации) требуют больших затрат от производителя, поэтому хорошие консервы не могут стоить дешево. Исключения составляют разве что скидки и акции, которые периодически проводят торговые сети и различные сервисы доставки.
Если вы кофеман со стажем и готовы платить любые деньги за возможность получить чашку любимого капучино, совет перейти на цикорий точно не для вас. Но если вы просто привыкли пить бодрящий напиток по утрам, а новые цены на кофе пугают, возможно, это будет достойной альтернативой.
Кроме доступной цены, у цикория масса преимуществ. Он содержит инулин — пробиотик, необходимый для поддержания здоровой микрофлоры кишечника. Продукт также имеет успокаивающее и противовоспалительное свойства и не повышает артериальное давление, поэтому разрешен гипертоникам.
Если вы часто используете молоко для приготовления каши или выпечки, будет целесообразно сделать запас сухого молока, которое очень удобно хранить. Вопреки мифам, этот продукт имеет те же питательные свойства, что и свежее молоко, то есть содержит белок, кальций, витамин D и витамин А.
Помните о том, что фрукты и ягоды, которые пролежали на складе по несколько недель, имеют гораздо меньше питательных свойств, чем свежие. Поэтому при выборе отдавайте предпочтение сезонным продуктам. Благо, даже если у вас нет дачи с огородом, в ближайшие несколько месяцев у вас будет масса возможностей приобрести свежие овощи и фрукты по доступным ценам.
Заморозьте побольше садовых и лесных ягод. Все это не будет лишним даже при стабильном финансовом положении: компоты и морсы гораздо полезнее, чем покупные соки с большим содержанием сахара и консервантов. К тому же кристаллы льда разрушают ткани ягод, а благодаря этому содержащиеся в них полезные вещества усваиваются легче.
Черника, клубника, черноплодная рябина, облепиха и другие ягоды обладают высоким содержанием антиоксидантов и способствуют здоровью сердца, пишет lenta.ru.