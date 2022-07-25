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КАЗАНОВА ⟩ «Короткий роман» Илона Маска с женой сооснователя Google: миллиардер опровергает

Limon.ee
«Короткий роман» Илона Маска с женой сооснователя Google: миллиардер опровергает
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Илон Маск.
Илон Маск. Фото: Shutterstock

Бизнесмен Илон Маск назвал полной чушью сообщения газеты The Wall Street Journal (WSJ) о его романе с женой сооснователя Google Сергея Брина. Он добавил, что издание не поговорило ни с одной из сторон при подготовке материала. Накануне WSJ заявило, что господин Брин разводится со своей женой Николь Шенахан из-за ее романа с господином Маском, сообщает Kommersant.

«Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического»,— написал Илон Маск в Twitter.

По его словам, WSJ не провела интервью ни с одним героем публикации о его предполагаемом романе с женой Сергея Брина. Журналисты сообщали, что Илон Маск и представитель Николь Шенахан не ответили на их запросы, адвокат Сергея Брина отказался от комментариев.

Николь Шенахан
Николь Шенахан Фото: IMAGO/Faye Sadou

24 июля WSJ сообщила, что бизнесмен Сергей Брин подал на развод со своей женой Николь Шенахан из-за ее возможного романа с Илоном Маском. По информации издания, у госпожи Шенахан был короткий роман с господином Маском осенью 2021 года, в это время супруги уже расстались, но все еще жили вместе. Как писала WSJ, на одной из вечеринок Илон Маск встал на колени и просил прощения у Сергея Брина. Извинения были приняты, но с тех пор они практически не разговаривают.

Сергей Брин
Сергей Брин Фото: imageSPACE via www.imago-images.de

О разводе Сергея Брина и Николь Шенахан в июне сообщил Bloomberg. По информации агентства, господин Брин подал на развод в январе 2022 года из-за «непримиримых разногласий». Супруги попросили засекретить детали дела от публики.

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