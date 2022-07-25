КАЗАНОВА ⟩ «Короткий роман» Илона Маска с женой сооснователя Google: миллиардер опровергает

Бизнесмен Илон Маск назвал полной чушью сообщения газеты The Wall Street Journal (WSJ) о его романе с женой сооснователя Google Сергея Брина. Он добавил, что издание не поговорило ни с одной из сторон при подготовке материала. Накануне WSJ заявило, что господин Брин разводится со своей женой Николь Шенахан из-за ее романа с господином Маском, сообщает Kommersant.
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«Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического»,— написал Илон Маск в Twitter.
По его словам, WSJ не провела интервью ни с одним героем публикации о его предполагаемом романе с женой Сергея Брина. Журналисты сообщали, что Илон Маск и представитель Николь Шенахан не ответили на их запросы, адвокат Сергея Брина отказался от комментариев.
24 июля WSJ сообщила, что бизнесмен Сергей Брин подал на развод со своей женой Николь Шенахан из-за ее возможного романа с Илоном Маском. По информации издания, у госпожи Шенахан был короткий роман с господином Маском осенью 2021 года, в это время супруги уже расстались, но все еще жили вместе. Как писала WSJ, на одной из вечеринок Илон Маск встал на колени и просил прощения у Сергея Брина. Извинения были приняты, но с тех пор они практически не разговаривают.
О разводе Сергея Брина и Николь Шенахан в июне сообщил Bloomberg. По информации агентства, господин Брин подал на развод в январе 2022 года из-за «непримиримых разногласий». Супруги попросили засекретить детали дела от публики.