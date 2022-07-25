В группе Märgatud Pärnus в Facebook появилось видео мужчины, который заснул за рулем и разбил собственный фургон. Разгневанный водитель, переживший автомобильную аварию, пнул машину и разбросал осколки автомобиля. По словам очевидцев, мужчина был не трезв. В полиции подтверждают, что у мужчины не было соответствующей категории водительских прав, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ «Я уснул, б**ть!» Водитель фургона, который был пьян и не имел водительских прав, чудом выжил в аварии
Вчера вечером в Facebook было добавлено видео, на котором мужчина в неуравновешенном состоянии сделал из своего фургона кучу мусора. Двигатель разбитой машины плавал в канаве в нескольких метрах.
Ругавшийся мужчина явно был не в своем уме после аварии. Он пинал машину и в гневе швырял куски разбитого фургона на обочину.
На видео слышно, как мужчины рядом обсуждают инцидент. По словам одного из них, двигатель находился в кювете, а водитель уснул за рулем.
«Удар был такой, что этот автобус стоит здесь, а мотор где-то в двадцати метрах от него в кювете». По словам очевидца, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он спросил, что употреблял человек. Водитель утверждал, что выпил алкоголь и заснул. Он продолжал кричать и обвинял Путина в том, что автомобиль перевернулся. Он также был обеспокоен тем, что теперь ему придется влезть в долги.
Elu24 связался с полицией, чтобы узнать причины произошедшего.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс ответил:
24 июля в 08:19 на 1-м километре дороги Перила-Янеда в волости Раасику Харьюского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав соответствующей категории на фургоне Renault Trafic заехал справа от дороги в канаву, а затем перевернулся на дороге. Водитель транспортного средства был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.