ВИДЕО ⟩ «Я уснул, б**ть!» Водитель фургона, который был пьян и не имел водительских прав, чудом выжил в аварии

Вчера вечером в Facebook было добавлено видео, на котором мужчина в неуравновешенном состоянии сделал из своего фургона кучу мусора. Двигатель разбитой машины плавал в канаве в нескольких метрах.

Ругавшийся мужчина явно был не в своем уме после аварии. Он пинал машину и в гневе швырял куски разбитого фургона на обочину.

На видео слышно, как мужчины рядом обсуждают инцидент. По словам одного из них, двигатель находился в кювете, а водитель уснул за рулем.

«Удар был такой, что этот автобус стоит здесь, а мотор где-то в двадцати метрах от него в кювете». По словам очевидца, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он спросил, что употреблял человек. Водитель утверждал, что выпил алкоголь и заснул. Он продолжал кричать и обвинял Путина в том, что автомобиль перевернулся. Он также был обеспокоен тем, что теперь ему придется влезть в долги.

Elu24 связался с полицией, чтобы узнать причины произошедшего.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс ответил: