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Житель Финляндии: в моем саду был морж, но я должен был отправиться на концерт Rammstein в Таллинне

Инна-Катрин Хейн Limon.ee
Житель Финляндии: в моем саду был морж, но я должен был отправиться на концерт Rammstein в Таллинне
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Морж прибыл в сад Юкка Ховила, который живет в Котка, Финляндия, 19 июля. Спасатели хотели доставить животное в ветеринарную клинику Коркеасаари, но по дороге морж погиб.
Морж прибыл в сад Юкка Ховила, который живет в Котка, Финляндия, 19 июля. Спасатели хотели доставить животное в ветеринарную клинику Коркеасаари, но по дороге морж погиб. Фото: IMAGO/Sasu Mäkinen/Scanpix

В начале прошлой недели в саду Юкка Ховила, живущего в Котка, оказался морж. Хозяин участка сообщил о животном спасателям, но затем ему пришлось уехать, чтобы отправиться на пароме в Таллинн, потому что у него был куплен билет на концерт Rammstein, который состоялся 20 июля, пишет Elu24.

По словам Ховила, он вышел на улицу в 7:00 утра 19 июля, но тогда моржа не заметил, а когда снова вышел в сад в 8:00, то водное животное лежало метрах в десяти от двери, сообщает iltalehti.fi.

«Я не мог поверить своим глазам. Подумал, что накануне вечером было слишком много пива», — вспоминает финн.

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