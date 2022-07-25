Житель Финляндии: в моем саду был морж, но я должен был отправиться на концерт Rammstein в Таллинне

Морж прибыл в сад Юкка Ховила, который живет в Котка, Финляндия, 19 июля. Спасатели хотели доставить животное в ветеринарную клинику Коркеасаари, но по дороге морж погиб.

В начале прошлой недели в саду Юкка Ховила, живущего в Котка, оказался морж. Хозяин участка сообщил о животном спасателям, но затем ему пришлось уехать, чтобы отправиться на пароме в Таллинн, потому что у него был куплен билет на концерт Rammstein, который состоялся 20 июля, пишет Elu24.