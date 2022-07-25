В начале прошлой недели в саду Юкка Ховила, живущего в Котка, оказался морж. Хозяин участка сообщил о животном спасателям, но затем ему пришлось уехать, чтобы отправиться на пароме в Таллинн, потому что у него был куплен билет на концерт Rammstein, который состоялся 20 июля, пишет Elu24.
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Житель Финляндии: в моем саду был морж, но я должен был отправиться на концерт Rammstein в Таллинне
Житель Финляндии: в моем саду был морж, но я должен был отправиться на концерт Rammstein в Таллинне
По словам Ховила, он вышел на улицу в 7:00 утра 19 июля, но тогда моржа не заметил, а когда снова вышел в сад в 8:00, то водное животное лежало метрах в десяти от двери, сообщает iltalehti.fi.