ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Мужчина, купивший билеты на пляжный фестиваль в приложении Snapchat, остался с носом

«Преступники оперируют несколькими известными схемами, жертвами которых, к сожалению, до сих пор становится множество людей. Однако есть и те, кто придумывает совершенно новые способы выманить у людей как можно больше денег с помощью лжи», — говорит Койк.

«Если кто-то вдруг предлагает что-то продать, настаивает на очень дешевой цене и всегда настаивает на том, чтобы покупка была совершена быстро, потому что, например, много желающих или ему скоро нужно уезжать, то безопаснее было бы отменить сделку или встретиться с продавцом в реальной жизни. При получении товара, особенно если речь идет о билетах, необходимо перед покупкой убедиться, что это настоящие и авторизованные товары. К сожалению, даже опытный глаз не сможет с первого взгляда определить фальшивый билет, а в случае билета, купленного в интернет-магазине, у продавца может остаться копия — мошенник может использовать ее для обмана других или сам пойти с ним на концерт».