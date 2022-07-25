Нужно быть очень осторожным при покупке билетов у частных лиц. Мужчина из Валга, купивший билеты на фестиваль в приложении Snapchat, по прибытии на концерт узнал, что стал жертвой мошенничества и что купленные билеты были поддельными, пишет Elu24.
ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Мужчина, купивший билеты на пляжный фестиваль в приложении Snapchat, остался с носом
В полицию поступило сообщение о том, что житель Валгамаа купил жилье, VIP-столик и 9 билетов на музыкальный фестиваль в Пярну онлайн у частного лица, но на кассе оказалось, что все билеты имеют одинаковый QR-код и ему также было отказано в размещении. Ущерб составляет 835 евро. Возбуждено уголовное дело.
Речь идет о фестивале Beach Grind, который проходил 8 и 9 июля в пярнуском пляжном парке, где выступали Tommy Cash, 5MIINUST, NUBLU и несколько других известных артистов. Молодой человек, которого обманули, купил билеты в приложении Snapchat, которое является популярной площадкой для общения среди молодежи.
Ничего не было так, как обещал продавец
Elu24 обратился в Лыунаскую окружную прокуратуру, чтобы узнать, есть ли дополнительная информация по этому делу.
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Айнар Койк рассказал Elu24, что 21-летнему мужчине предложили купить билеты, проживание и VIP-столик на фестиваль Beach Grind в среде Snapchat. «В общении с провайдером пострадавший получил информацию о том, сколько нужно заплатить, и пострадавший заплатил согласно инструкции. По приезде на фестиваль в Пярну выяснилось, что указанный адрес для проживания находится в другом здании, билеты подделаны на основе реального билета, а VIP-столов на фестивале нет вообще».
«Потерпевший понял, что его обманули, и связался с организатором, который все же разрешил ему пройти на фестиваль дешевле. Информация о мошенничестве дошла и до полиции, и для выяснения обстоятельств и установления личности подозреваемого было возбуждено уголовное дело».
Какие признаки во время покупки чего-либо у частного лица должны вас насторожить?
Прокурор Айнар Койк объясняет, что нужно быть очень осторожным при покупке и продаже вещей в Интернете, различных социальных сетях и коммуникационных платформах.
«Преступники оперируют несколькими известными схемами, жертвами которых, к сожалению, до сих пор становится множество людей. Однако есть и те, кто придумывает совершенно новые способы выманить у людей как можно больше денег с помощью лжи», — говорит Койк.
«Если кто-то вдруг предлагает что-то продать, настаивает на очень дешевой цене и всегда настаивает на том, чтобы покупка была совершена быстро, потому что, например, много желающих или ему скоро нужно уезжать, то безопаснее было бы отменить сделку или встретиться с продавцом в реальной жизни. При получении товара, особенно если речь идет о билетах, необходимо перед покупкой убедиться, что это настоящие и авторизованные товары. К сожалению, даже опытный глаз не сможет с первого взгляда определить фальшивый билет, а в случае билета, купленного в интернет-магазине, у продавца может остаться копия — мошенник может использовать ее для обмана других или сам пойти с ним на концерт».
Безопаснее покупать билет в официальном месте. «Поэтому при покупке билетов стоит отдавать предпочтение официальным поставщикам услуг. Если возможности для этого нет или желание купить на вторичном рынке все же есть, нужно быть начеку», — констатирует Койк.