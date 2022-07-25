СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Видео: певица Нюша шокировала поклонников своим телом после двух родов
Предпочитавшая выступать на сцене в откровенных нарядах с идеально плоским животом артистка, похоже, еще не скоро сможет вернуться в прежнюю форму. Так, на опубликованном видео крупным планом виден ее живот с большими растяжками и обвисшей кожей, утратившей эластичность. По словам знаменитости, последние месяцы она проводит восстановительную терапию и косметологические процедуры.
Она напомнила, что во время второй беременности у нее был такой большой живот, что многие поклонники думали, будто она ожидает двойню.
“Теперь вот зона растяжек. Зрелище не для слабонервных…” – прокомментировала видео артистка.
Нюша стала мамой во второй раз в минувшем декабре. Артистка тут же опубликовала первые кадры с малышом. Для ее мужа Игоря Сивова это четвертый ребенок. Напомним, от первого брака у него растет двое сыновей.