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СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Видео: певица Нюша шокировала поклонников своим телом после двух родов

Limon.ee
Видео: певица Нюша шокировала поклонников своим телом после двух родов
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Певица Нюша.
Певица Нюша. Фото: Kristjan Teedema

Артистка рассказала, как восстанавливает свою фигуру после рождения детей, пишет Topnews.

Популярная певица Нюша показала изменения в своей фигуре после двух родов. В кадре видно, как изменилось ее тело с рождением детей.

Предпочитавшая выступать на сцене в откровенных нарядах с идеально плоским животом артистка, похоже, еще не скоро сможет вернуться в прежнюю форму. Так, на опубликованном видео крупным планом виден ее живот с большими растяжками и обвисшей кожей, утратившей эластичность. По словам знаменитости, последние месяцы она проводит восстановительную терапию и косметологические процедуры.

Она напомнила, что во время второй беременности у нее был такой большой живот, что многие поклонники думали, будто она ожидает двойню.

“Теперь вот зона растяжек. Зрелище не для слабонервных…” – прокомментировала видео артистка.

Нюша стала мамой во второй раз в минувшем декабре. Артистка тут же опубликовала первые кадры с малышом. Для ее мужа Игоря Сивова это четвертый ребенок. Напомним, от первого брака у него растет двое сыновей.

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