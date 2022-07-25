В России призвали убрать из эфира «Поле чудес» после того, как Якубович раскритиковал телевидение и поддержал Урганта

Известный телеведущий Леонид Якубович дал большое интервью, в котором критически высказался о российском телевидении. В рамках проекта «Респиратор Бабушкина» он возмутился, что в фильмах стали «замалевывать» сигареты и женскую грудь.

В беседе с журналистами он отметил, что на ТВ «хватает идиотов», а как только в кадре появляется женская грудь, так «сразу накладка». Ведущий «Поля чудес» не исключил, что в России будут наклеивать на музейные статуи пленку. «Потому что Венера Милосская голая. Это даже не раздражает. Это смешно», – сказал телеведущий.

Также он заявил, что не разделяет решение руководства снять с эфира программу «Вечерний Ургант». В интервью для «RTVI Развлечения» телеведущий заявил, что этого нельзя было делать, так как зрителям сейчас как никогда необходима поддержка в виде развлекательных программ.

«Отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива. Посмотрите на другие каналы: есть «Культура», «Матч ТВ», да и все остальные каналы выдают в эфир развлекательные программы. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, какие-то высшие соображения диктуют именно такую политику канала», — с сожалением отметил Якубович.

Между тем в Госдуме не разделили позицию ведущего «Поля чудес».

«Неправильно сейчас выходить с такими инициативами даже такому уважаемому ведущему, как Якубович», – уверен депутат Соловьев.

По его словам, «Поле чудес» нужно «поставить на паузу», так как не произойдет ничего страшного, если «кто-то какой-то приз не выиграет».