«Через шесть лет мир изменится»: в Сети появилось новое пророчество Ванги о преемнике Путина

Более четверти века прошло со смерти известной болгарской прорицательницы Ванги, однако эксперты до сих пор пытаются расшифровать ее пророчества. Известно, что Ванга трепетно относилась к России и всегда призывала другие народы держаться именно этой страны, так как по ее видениям именно за Россией лежит будущее мира.

В столь не простой период в Сети всплыло ее новое пророчество. Об этом рассказала соотечественница Ванги Женя Костадинова.Женщина пояснила, что при жизни прорицательница описывала военный период, который очень похож на сегодняшнюю действительность. Согласно словам Ванги, этот период затянется на несколько лет.

И только лишь спустя шесть лет, как говорится в прорицании, в мире произойдут глобальные изменения, которые напрямую затронут и РФ.

“Через шесть лет мир изменится. Старые вожди уйдут с политической арены, им на смену придут новые. Новый человек появится в России”, – говорила Ванга.

Эксперты интерпретировали эти слова болгарской прорицательницы, как появление преемника российскому президенту Владимиру Путину.

В частности, сербский пророк Митар Тарабич считает, что смена власти в России произойдет через шесть лет. Он даже уточнил, что новому лидеру России с “пышным кудрями” будет 40 лет и имя ему Михаил.