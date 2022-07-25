Эксперты также заметили, что в этому году стали сбываться и пророчестве Ванги о Европе и судьбах ее жителей, пишет Topnews.
«Через шесть лет мир изменится»: в Сети появилось новое пророчество Ванги о преемнике Путина
В столь не простой период в Сети всплыло ее новое пророчество. Об этом рассказала соотечественница Ванги Женя Костадинова.Женщина пояснила, что при жизни прорицательница описывала военный период, который очень похож на сегодняшнюю действительность. Согласно словам Ванги, этот период затянется на несколько лет.
И только лишь спустя шесть лет, как говорится в прорицании, в мире произойдут глобальные изменения, которые напрямую затронут и РФ.
“Через шесть лет мир изменится. Старые вожди уйдут с политической арены, им на смену придут новые. Новый человек появится в России”, – говорила Ванга.
Эксперты интерпретировали эти слова болгарской прорицательницы, как появление преемника российскому президенту Владимиру Путину.
В частности, сербский пророк Митар Тарабич считает, что смена власти в России произойдет через шесть лет. Он даже уточнил, что новому лидеру России с “пышным кудрями” будет 40 лет и имя ему Михаил.
Тем не менее пока сложно сказать, кто из политических деятелей России подходит под это описание в пророчестве. Ранее другая прорицательница и экстрасенс Джуна называла 2022 год судьбоносным, в котором настанет время “платить по счетам”. Примечательно, что эксперты заметили, что в этому году стали сбываться и пророчества Ванги о Европе и судьбах ее жителей. Так, Ванга предсказывала в 2022 году в Европе сильную засуху, голод и катаклизмы. Тому уже сейчас находятся подтверждения в Великобритании, где сейчас фиксируется рекордное повышение температуры, которая и может привести в конечном итоге к засухе, что грозит кризисом в продовольствии и финансах. Это станет серьезным испытанием не только для Британии, но и для всего мира.