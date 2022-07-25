Инцидент был настолько серьезным, что пришлось даже обращаться к сотрудникам полициию, сообщает Topnews.
Заболевшая COVID-19 в Болгарии Лера Кудрявцева рассказала об избиении, выложив видео
Но несмотря на это к своей болезни она отнеслась с иронией. «Прилететь в отпуск, заболеть и теперь сидеть, не выходя на улицу, непонятно сколько с температурой… Умею, практикую», – пошутила Лера.
Однако это не единственная напасть, которая произошла со звездой российского ТВ в Болгарии. На своей странице в соцсети она поделилась с поклонниками, что в один из дней пребывания в Болгарии неизвестные избили ее близкого человека. Причем инцидент был настолько серьезным, что пришлось даже обращаться к сотрудникам полиции, которых вызвали на место происшествия для разбирательств.
«Хочешь выздороветь за пять минут – пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай бог. Сразу, блин, поправляешься!» – сказала в соцсетях Лера.
Кудрявцева не стала вдаваться в подробности о произошедшем, пообещав лишь, что расскажет об этом чуть позже. Также она не поведала, кого именно избили и какие травмы этот человек получил.