Заболевшая COVID-19 в Болгарии Лера Кудрявцева рассказала об избиении, выложив видео

Телеведущая Лера Кудрявцева вместе со своей семьей отправилась в Болгарию в отпуск. Однако в первые же дни он омрачился сразу рядом неприятностей. Едва начался долгожданный отдых, Лера заразилась коронавирусной инфекцией и слегла с высокой температурой. По этой причине она теперь проводит отпускные дни в изоляции и проходит необходимое лечение вместо того, чтобы купаться в море и загорать.

Но несмотря на это к своей болезни она отнеслась с иронией. «Прилететь в отпуск, заболеть и теперь сидеть, не выходя на улицу, непонятно сколько с температурой… Умею, практикую», – пошутила Лера.

Однако это не единственная напасть, которая произошла со звездой российского ТВ в Болгарии. На своей странице в соцсети она поделилась с поклонниками, что в один из дней пребывания в Болгарии неизвестные избили ее близкого человека. Причем инцидент был настолько серьезным, что пришлось даже обращаться к сотрудникам полиции, которых вызвали на место происшествия для разбирательств.

«Хочешь выздороветь за пять минут – пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай бог. Сразу, блин, поправляешься!» – сказала в соцсетях Лера.