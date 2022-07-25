Такого, пожалуй, не мог ожидать никто.
СМЕЯТЬСЯ БУДЕШЬ ДАЖЕ ТЫ! ⟩ Маразм крепчал: российская пропаганда бьет все рекорды по идиотизму
Маразм крепчал: российская пропаганда бьет все рекорды по идиотизму
Российские СМИ распространяют фейковые новости о недавно прошедшем в Таллинне концерте группы Rammstein.
Как под копирку, одна за одной выходят новости о том, что немецкая группа Rammstein на своём концерте в эстонской столице включила песню Олега Газманова «Вперёд, Россия» в знак поддержки РФ.
Возможно, российские журналисты слегка устали, перепутав украинский флаг, который группа разворачивала в поддержку Украины на каждом концерте своего тура, с российским… Что ж, зарубежным коллегам стоит отдохнуть и начать уже читать достоверные источники.
Вот незадача, нет ни слова про такое «яркое событие», и уж тем более не найдёте никакого видеоподтверждения. Может потому, что это наглая ложь и влажные фантазии авторов?!
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