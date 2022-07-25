Все в укрытие! Видео эстонца, следящего за испуганным диким зверем, быстро набрало сотни тысяч просмотров в TikTok

На видео можно увидеть, как самка кабана чувствует опасность и сигнализирует об этом своим детенышам, сообщая о необходимости спрятаться и замереть. Сама мать убегает вдаль. В конце полуминутного видео детеныши выходят из укрытия и следуют за ней.