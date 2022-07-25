Фотограф природы Калле Пихельга сумел запечатлеть своей фотокамерой яркий момент из жизни эстонской природы, увидеть который посчастливится далеко не каждому.
Все в укрытие! Видео эстонца, следящего за испуганным диким зверем, быстро набрало сотни тысяч просмотров в TikTok
Все в укрытие! Видео эстонца, следящего за испуганным диким зверем, быстро набрало сотни тысяч просмотров в TikTok
На видео можно увидеть, как самка кабана чувствует опасность и сигнализирует об этом своим детенышам, сообщая о необходимости спрятаться и замереть. Сама мать убегает вдаль. В конце полуминутного видео детеныши выходят из укрытия и следуют за ней.
@kallepihelgas Wild boar piglets hiding when mother alerts #eestiloodus #sus_scrofa #wildboar #villisika #vildsvin #wildschweine #fy #fyp #rec ♬ original sound - Kalle Pihelgas
Менее чем за сутки видео в TikTok собрало более 200 000 просмотров.
Эстонский музыкант NOËP также поделился видео в своем Instagram.