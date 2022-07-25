Мама Наташи Королевой начала предлагать в США платные услуги «с изюминкой»

Известно, что мать вокалистки получает пенсию в 600 долларов и ведет собственный блог о жизни в Майами. В нем Людмила показывает приобретенные вещи в местных магазинах и рассказывает об особенностях жизни в Америке. В социальных сетях у Порывай набралось внушительное число подписчиков. Именно на них женщина решила еще немного подзаработать — с помощью записи видеопоздравлений для всех желающих за плату.