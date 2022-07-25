Требуется детектив: жительница Таллинна жалуется, что за ней следят и тайно обжигают лазерами

«Катание шариков по полу, кидание по кругу всех дверей в квартире по кругу, начиная с входной. Потом начались бешенные гонки с квартиры ниже в квартиру по соседству или этажем ниже (мы живем на 5м) и начинались прыжки и ночью, и днем - это с оября где-то. И потом уже с марта начада где-то, началось »необыкновенное« - начали палить с разных сторон инфра-ультразвуковыми источниками (лазерем). Кожа плавиться до красна и даже ожоги, как после пребывания на солнце!» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред. )