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Требуется детектив: жительница Таллинна жалуется, что за ней следят и тайно обжигают лазерами

Limon.ee
Требуется детектив: жительница Таллинна жалуется, что за ней следят и тайно обжигают лазерами
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Детектив. Иллюстративное фото.
Детектив. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

На сайте по поиску заказчиков и исполнителей услуг появилось удивительное объявление - крик о помощи. 

Жительница города Таллинна – Марина, опубликовала объявление, в котором просит частного детектива поймать тех, кто почти два года отравляет ей жизнь. 

«Катание шариков по полу, кидание по кругу всех дверей в квартире по кругу, начиная с входной. Потом начались бешенные гонки с квартиры ниже в квартиру по соседству или этажем ниже (мы живем на 5м) и начинались прыжки и ночью, и днем - это с оября где-то. И потом уже с марта начада где-то, началось »необыкновенное« - начали палить с разных сторон инфра-ультразвуковыми источниками (лазерем). Кожа плавиться до красна и даже ожоги, как после пребывания на солнце!» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред. )

Скриншот объявления. Часть 1.
Скриншот объявления. Часть 1. Фото: getapro.ee
Скриншот объявления. Часть 2.
Скриншот объявления. Часть 2. Фото: getapro.ee
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