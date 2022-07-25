Стало известно, сколько получают российские звезды на летних концертах

В формате «летнего чеса» они активно гастролируют по городам России, отдавая предпочтение миллионникам и курортам. Не забывая при этом и украсить собой корпоратив крупной фирмы или семейный праздник очень обеспеченного человека.

Так, по информации журналистов, за частные выступления Баста, группа «Руки Вверх!» зарабатывают от 3 до 5 миллионов рублей ( от 50 000 евро до 83 0000 евро). «Иванушки International», Любовь Успенская, Леонид Агутин - от 2 до 3 (от 33 500 до 50 000 евро), Стас Костюшкин, Niletto, Клава Кока, Наташа Королева, Владимир Пресняков - от 1,5 миллионов рублей (25 000 евро). И это не предел.

В том случае, если артист проводит большой сольный концерт, то его гонорар зависит от вместимости помещения или площадки. Цены на билеты очень разные. Это зависит от категории места, региона и других факторов. Однако как минимум 2-3 миллиона (от 33 500 до 50 000 евро) известный артист за свое выступление соберет.