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Стало известно, сколько получают российские звезды на летних концертах

Limon.ee
Стало известно, сколько получают российские звезды на летних концертах
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певец Niletto
певец Niletto Фото: Sergei Karpukhin

После провала с концертами во время пандемии представители шоу-бизнеса стремятся хотя бы частично наверстать упущенное. 

В формате «летнего чеса» они активно гастролируют по городам России, отдавая предпочтение миллионникам и курортам. Не забывая при этом и украсить собой корпоратив крупной фирмы или семейный праздник очень обеспеченного человека.

Так, по информации журналистов, за частные выступления Баста,  группа «Руки Вверх!» зарабатывают от 3 до 5 миллионов рублей ( от 50 000 евро до 83 0000 евро). «Иванушки International», Любовь Успенская, Леонид Агутин - от 2 до 3 (от 33 500 до 50 000 евро), Стас Костюшкин, Niletto, Клава Кока, Наташа Королева, Владимир Пресняков - от 1,5 миллионов рублей (25 000 евро). И это не предел.

В том случае, если артист проводит большой сольный концерт, то его гонорар зависит от вместимости помещения или площадки. Цены на билеты очень разные. Это зависит от категории места, региона и других факторов. Однако как минимум 2-3 миллиона  (от 33 500 до 50 000 евро) известный артист за свое выступление соберет.

Сергей Шнуров редко появляется на сцене. Однако в конце сентября прошлого года солист группы «Ленинград» выступил на закрытой вечеринке в честь завершения российского этапа "Формулы-1" и, по информации Telegram-каналов, получил за вечер 35 миллионов рублей (580 000 евро). 

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