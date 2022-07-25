Гороскоп на 25 июля 2022: Ракам – потери, Львам – старые долги, Весам – разочарование

Лев

В этот день Львы могут постоянно отвлекаться от своих обязанностей на бессмысленные разговоры и пустые споры. Вы будете тратить время на то, чтобы объяснять людям простые истины. Правильно расставив приоритеты, и сосредоточившись на важном, вы сможете достичь успехов. Не исключено возвращение старых долгов или вознаграждение за ранее проделанную работу.

Дева

Не самый простой день для Дев, однако если приложить максимум усилий и проявить настойчивость можно не только достичь запланированного, но и покорить вершины, о которых и подумать не могли. Прежде чем принимать важные решения, стоит посоветоваться с близкими людьми или теми, кому доверяете. Проведите вечер в кругу родных людей, однако воздержитесь от обсуждения вопросов, которые могут вызвать разногласия.

Весы

Сегодня Весы максимально сосредоточены на решении рабочих вопросов. Вы не склонны тратить время впустую, легко отделяя главное от второстепенного. Появится возможность научиться чему-то новому, перенять полезный опыт других людей. Вас порадуют неожиданные встречи с людьми, по которым вы скучали. Будет шанс наладить отношения с людьми из прошлого, не исключено, что бывшая любовь напомнит о себе. Если вы задумались о том, чтобы дать отношениям второй шанс, стоит взвесить все за и против, чтобы избежать разочарований и душевной боли.

Скорпион