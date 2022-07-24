Отец Фриске: «Шепелев недавно купил себе машину и содержит семью на деньги Жанны»

Семья Жанны Фриске переживает, что не может встретиться с Платоном, последняя встреча с ним была несколько лет назад. Папа артистки уверен, что Шепелев держит мальчика при себе только ради имущества, оставленного умершей гражданской женой.

«За Платошку он цеплялся, потому что Жанна оставила хорошее приданое. А теперь ни работы, ничего. Ходит языком мелет. Сейчас еще готовим документы в суд, чтобы иметь право встречаться с Платоном», — заявлял Владимир Борисович.

Мужчина убежден, что благодаря этому 39-летний ведущий воспользовался средствами Жанны. «Я знал, что так будет. Идет издевательство. На счету Платона было 200 000 евро, а сейчас шесть. У меня есть выписка. Эти деньги должны достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги. Мы только что забрали у него квартиру, которую он хотел продать. Мы ее не сдаем, не продаем. Раз в неделю ходим и убираем. Она тоже достанется Платону. Сейчас хотим разобраться с деньгами, которые исчезли со счета», — объяснил Фриске.

К слову, Дмитрий никак не комментирует в личном блоге подробности того, что происходит между ним и родственниками Фриске. Он публикует совместные снимки с нынешней женой и детьми. Недавно Шепелев показал Платона, играющего на бас-гитаре, чем умилил свою аудиторию.