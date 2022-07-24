ВИДЕО ⟩ Максим Галкин получил от дочери Лизы оригинальный массаж

В 2019 году в интервью Ирине Шихман Максим Галкин подчеркнул, что дети у него появились в 37 лет и он сразу сошел с ума по этим детям. Он объяснил, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому.