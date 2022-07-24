Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми сейчас находятся в Юрмале. Артист поделился в своем аккаунте видео, в котором дочь Лиза делает ему оригинальный массаж, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Максим Галкин получил от дочери Лизы оригинальный массаж
Максим совместил его с видео 2019 года.
«Массаж от Лизы три года спустя. Июль 2019 против июля 2022», - написал Максим Галкин.
Стоит сказать, что артист любит снимать своих детей для соцсетей.
В 2019 году в интервью Ирине Шихман Максим Галкин подчеркнул, что дети у него появились в 37 лет и он сразу сошел с ума по этим детям. Он объяснил, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому.
«Как только я стал делать Instagram - эти преследования прекратились», - заметил он.
Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.