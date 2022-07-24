Российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса, который умер 21 июня в возрасте 45 лет, похоронила в субботу у него на родине. Об этом сообщила агентству ТАСС бывшая супруга музыканта Валерия Калачева, пишет Аргументы.
Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне спустя месяц после смерти
Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне спустя месяц после смерти
По ее словам, на похороны прибыли люди из разных стран.
«Мама надела ему белоснежный костюм», - рассказала Калачева.
Сама она в Камерун не полетела, объяснив этом моральным опустошением и обидой на родственников, которые не дали добро на погребение Нарцисса в Москве, где он жил и умер.
«Я морально устала, опустошилась, обида еще на родственников, поэтому я не захотела туда лететь. Мне еще предстоит часть третья [в Москве]: делать поминки и концерт в честь него», - сказала агентству бывшая жена музыканта.
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