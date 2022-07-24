Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне спустя месяц после смерти

По ее словам, на похороны прибыли люди из разных стран.

«Мама надела ему белоснежный костюм», - рассказала Калачева.

Сама она в Камерун не полетела, объяснив этом моральным опустошением и обидой на родственников, которые не дали добро на погребение Нарцисса в Москве, где он жил и умер.