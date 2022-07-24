Иногда они возвращаются: Рене Зеллвегер снова сыграет Бриджит Джонс

Уже известно, что в написании сценария принимала участие Хелен Филдинг, автор книг про Бриджит Джонс, а сюжет будет разворачиваться вокруг материнства героини.

Источники рассказали, что возвращение Бриджит на большие экраны произойдет спустя семь-восемь лет после премьеры последнего фильма, а значит, ждать нам осталось всего-то год или два.