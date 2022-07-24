Эйфелева башня, Лувр, фонтан Треви: ТОП-10 мест, где туристов чаще всего обворовывают

Первое место заняла Рамбла — оживленная пешеходная улица в центре Барселоны. На второй строчке — главная достопримечательность Парижа, Эйфелева башня. Кстати, французская столица в десятке упоминается чаще других городов: на пятом месте оказалась базилика Сакре-Кер, на восьмом — Лувр, на девятом — собор Парижской Богоматери.

Рим упомянут в списке дважды: третья строчка «антирейтинга» досталась фонтану Треви, на шестой значится Колизей.

В десятку вошли две достопримечательности Праги — Карлов мост (четвертое место) и Староместская площадь со знаменитыми астрономическими часами (седьмое место).

Замыкает список мест, где вы рискуете остаться без кошелька, еще одна популярная точка Барселоны — храм Саграда Фамилия.