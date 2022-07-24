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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Какумяэ отпраздновал 555-й день рождения

Хевели Веэрсалу Limon.ee
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Какумяэ отпраздновал 555-й день рождения
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Со времени первого упоминания о Какумяэ прошло 555 лет. В связи с важным днем ​​была организована приятная фольклорная вечеринка, на которой выступила всеми любимая суперзвезда Анне Вески.

Народное общество Какумяэ в сотрудничестве с управой района Хааберсти организовало большой праздник по случаю дня рождения.

Помимо отличных исполнителей, были проведены и игры, в которых каждый мог принять участие.

Смотри в галерее, насколько замечательным было мероприятие!

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