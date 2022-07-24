Со времени первого упоминания о Какумяэ прошло 555 лет. В связи с важным днем была организована приятная фольклорная вечеринка, на которой выступила всеми любимая суперзвезда Анне Вески.
ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Какумяэ отпраздновал 555-й день рождения
Какумяэ отпраздновал 555-й день рождения
Народное общество Какумяэ в сотрудничестве с управой района Хааберсти организовало большой праздник по случаю дня рождения.
Помимо отличных исполнителей, были проведены и игры, в которых каждый мог принять участие.
Смотри в галерее, насколько замечательным было мероприятие!
Ключевые слова