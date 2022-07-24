Всемирно известному музыканту не разрешили играть на органе в церкви Святого Павла в Тарту. Президент Карис вступился

Президент опечален тем, что Уэйн Маршалл, который является одним из лучших в мире исполнителей произведений американского композитора Джорджа Гершвина, не смог узнать, как звучит орган церкви Святого Павла. Маршалл хотел в субботу арендовать машину и поехать в Тарту, чтобы несколько часов поиграть на органе в церкви. Карис говорит, что музыкант не поладил с церковью, и вместо церкви Святого Павла искусная игра Маршалла на органе звучала в церкви Елизаветы в Пярну.

Elu24 позвонил учителю церкви Святого Павла Кристьяну Лухаметсу, чтобы более подробно разобраться в обстоятельствах. Лухаметс сказал, что ему позвонил знакомый и спросил, может ли кто-нибудь поиграть на органе в церкви в течение нескольких часов в субботу. Так что Лухаметсу звонил не сам музыкант, а посредник. «Я сказал, какие часы сегодня свободны в церкви. Человек, который мне звонил, ответил, что большое спасибо, но время не подходит», — сказал Лухаметс Elu24. «У меня было недостаточно информации. Не было вопроса, будет ли это возможно в другое время. Я сказал, во сколько церковь сегодня открыта».