Мелочь вдруг расстроила всю семью сразу. Разочарованный клиент был взбешен тем, что Bolt Food ругает и обвиняет своих партнеров. «Я обязательно удалю это приложение курьерской службы со своего телефона», — сказал он Elu24.
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ПОРАЗИТЕЛЬНО ⟩ Разгневанный клиент о Bolt Food: я удаляю это приложение
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Разгневанный клиент о Bolt Food: я удаляю это приложение
«В летний день у нас была запланированная поездка с семьей, а перед этим хотели перекупить, но все пошло не по плану, и мы отправились голодными. Мелочь, но наши эмоции все равно были на пределе», — рассказал клиент Elu24 о своем опыте с приложением Bolt Food.
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