ПОРАЗИТЕЛЬНО ⟩ Разгневанный клиент о Bolt Food: я удаляю это приложение

«В летний день у нас была запланированная поездка с семьей, а перед этим хотели перекупить, но все пошло не по плану, и мы отправились голодными. Мелочь, но наши эмоции все равно были на пределе», — рассказал клиент Elu24 о своем опыте с приложением Bolt Food.

А именно, клиент заказал еду в McDonald’s для своей семьи через приложение Bolt Food, и так как все были голодные, они с нетерпением ждали стука курьера и уведомления о том, что еда прибыла. Однако ситуация приняла совсем иной оборот – на телефон пришло сообщение об отмене заказа, хотя ресторан сделал все, чтобы заказ был готов к доставке.