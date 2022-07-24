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ПОРАЗИТЕЛЬНО ⟩ Разгневанный клиент о Bolt Food: я удаляю это приложение

Добавлен комментарий Bolt Food
Limon.ee Крислин Метсанурм
Разгневанный клиент о Bolt Food: я удаляю это приложение
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Отмененный заказ в приложении Bolt Food
Отмененный заказ в приложении Bolt Food Фото: Erakogu

Мелочь вдруг расстроила всю семью сразу. Разочарованный клиент был взбешен тем, что Bolt Food ругает и обвиняет своих партнеров. «Я обязательно удалю это приложение курьерской службы со своего телефона», — сказал он Elu24.

«В летний день у нас была запланированная поездка с семьей, а перед этим хотели перекупить, но все пошло не по плану, и мы отправились голодными. Мелочь, но наши эмоции все равно были на пределе», — рассказал клиент Elu24 о своем опыте с приложением Bolt Food.

А именно, клиент заказал еду в McDonald’s для своей семьи через приложение Bolt Food, и так как все были голодные, они с нетерпением ждали стука курьера и уведомления о том, что еда прибыла. Однако ситуация приняла совсем иной оборот – на телефон пришло сообщение об отмене заказа, хотя ресторан сделал все, чтобы заказ был готов к доставке.

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