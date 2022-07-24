ГАЛЕРЕЯ ⟩ Исландская группа и Алика Милова зажгли на фестивале Funkfest

На сцене выступили Мартен Кунингас, Карл Вильгельм Вальтер, Марта Лотта Кукк, Мария Калласту, Фанк бэнд Сийм Аймла с Софией Рубиной, Аликой Миловой и Аргом Парт.

В полночь на главной сцене выступил всемирно известный исландец Дади Фрейр. Дади Фрейр прославился в прошлом году, приняв участие в конкурсе песни "Евровидение".

Давайте глянем на цены. Сколько нужно заплатить, чтобы перекусить и выпить на фестивале Funkfest?

Цены вполне демократичные! Фото: Kermo Benrot