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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Исландская группа и Алика Милова зажгли на фестивале Funkfest

Elu24 Kermo Benrot Limon.ee
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Исландская группа и Алика Милова зажгли на фестивале Funkfest
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В субботу в Раквере прошел фестиваль фанк музуки - Funkfest!

На сцене выступили Мартен Кунингас, Карл Вильгельм Вальтер, Марта Лотта Кукк, Мария Калласту, Фанк бэнд Сийм Аймла с Софией Рубиной, Аликой Миловой и Аргом Парт.

В полночь на главной сцене выступил всемирно известный исландец Дади Фрейр. Дади Фрейр прославился в прошлом году, приняв участие в конкурсе песни "Евровидение".

Давайте глянем на цены. Сколько нужно заплатить, чтобы перекусить и выпить на фестивале Funkfest?

Цены вполне демократичные! 
Цены вполне демократичные! Фото: Kermo Benrot
Цены на напитки
Цены на напитки Фото: Kermo Benrot
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