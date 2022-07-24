Финка откровенно рассказала о том, как ее 10-летний сын умер в раскаленной машине

Мать вернулась домой с работы около 3 часов и сразу заметила, что Джера нет дома, так как входная дверь была заперта.

"Я поняла, что он забыл поставить замок двери в открытое положение, и, видимо, не мог вспомнить, где лежат ключи. И у него не было телефона, чтобы спросить об этом еще раз", - мать сразу же забеспокоилась и позвала остальных членов семьи и друзей, чтобы помочь в поисках ребенка.

Как мать, я сразу же запаниковала. Соседи слышали, как я громко кричала, зовя мальчика на улице,

- сказала Катри.

Они искали Джере и в деревне, и на пляже. Друзья также были допрошены полицией. "Один патруль быстро приехал к нам, а другой патруль искал Джере в деревне", - рассказывает мать.

В тот день во дворе дома было припарковано две машины. Ни у кого из поисковиков не хватило ума заглянуть в третью машину, так как они предположили, что это та машина, на которой мать вернулась домой. К сожалению, предположения оказались неверными.

Когда мать вернулась домой вместе с поисковой группой после четвертой поездки из деревни, она тоже предположила, что полиция проверила все машины.