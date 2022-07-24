4 июля 10-летний мальчик в Контиолахти, Финляндия, был найден спящим в горячей машине на парковке своего дома, но произошел несчастный случай со смертельным исходом. По словам матери, она не может себя простить, передает Elu24 со ссылкой на MTV Uutiset.
Финка откровенно рассказала о том, как ее 10-летний сын умер в раскаленной машине
В понедельник, 4 июля в Финлядндии стояла аномальная жара. Еще до полудня температура в Контиолахти достигла +31 градуса. На солнце было еще жарче, не говоря уже о припаркованных машинах.
Незадолго до обеда Катри, мать семейства, и ее муж ушли на работу, а 10-летний сын Джере остался дома. Вечером они планировали вместе заняться чем-нибудь интересным. Стоит отметить, что у Джере был диагностирован СДВГ, что означает, что он понимал и запоминал вещи немного иначе, чем обычные дети. Он был особенным!
Около половины первого сын позвонил маме и сказал, что уходит гулять, оставив телефон заряжаться дома. Позже Джере также отправил голосовое сообщение своей матери, чтобы узнать, куда его отец положил ключи от дома.
Ключ от дома всегда хранился в надежном месте на заднем дворе. Мальчик получил ответ от своей матери и послал большой палец вверх. Мама также написала Джере, что дверь в дом можно оставить незапертой, чтобы убедиться, что ребенок сможет вернуться в дом.
Во второй половине дня Джере также столкнулся со своей сестрой по дороге и попросил деньги, чтобы купить воду. Ему нужны были две бутылки воды, одну из которых он планировал выпить, а вторую вылить себе на голову. "Эти пустые бутылки из-под воды стояли у двери, когда я пришла домой с работы", - говорит ее мать.
Мать вернулась домой с работы около 3 часов и сразу заметила, что Джера нет дома, так как входная дверь была заперта.
"Я поняла, что он забыл поставить замок двери в открытое положение, и, видимо, не мог вспомнить, где лежат ключи. И у него не было телефона, чтобы спросить об этом еще раз", - мать сразу же забеспокоилась и позвала остальных членов семьи и друзей, чтобы помочь в поисках ребенка.
Как мать, я сразу же запаниковала. Соседи слышали, как я громко кричала, зовя мальчика на улице,
- сказала Катри.
Они искали Джере и в деревне, и на пляже. Друзья также были допрошены полицией. "Один патруль быстро приехал к нам, а другой патруль искал Джере в деревне", - рассказывает мать.
В тот день во дворе дома было припарковано две машины. Ни у кого из поисковиков не хватило ума заглянуть в третью машину, так как они предположили, что это та машина, на которой мать вернулась домой. К сожалению, предположения оказались неверными.
Когда мать вернулась домой вместе с поисковой группой после четвертой поездки из деревни, она тоже предположила, что полиция проверила все машины.
Позже полицейский оказался рядом с машиной, в которой никто не искал ребенка. У этой машины были тонированные стекла, поэтому с первого взгляда невозможно было сразу увидеть, что находится внутри. Вдруг полицейский начал осматривать машину и обнаружил пропавшего Джере.
"Я помню этот момент совершенно отчетливо. Полицейский повернул голову в мою сторону и сказал: "Вот мальчик", - говорит Катри.
Ребенок был без сознания и с синим лицом, когда его вытащили из машины. "Мой муж сразу же сказал, чтобы я отнесла Джере под холодный душ. В машине было довольно жарко. Мы устроили мальчику душ, а скорая помощь пыталась привести его в чувство. Время казалось вечностью. Я просто надеялась, что Джере проснется", - добавляет его мать.
К сожалению, никакие усилия не помогли, потому что Джере фактически уже был мертв в машине.
Почему мальчик заснул в машине, никто не знает. Мать считает, что у Джере уже проявились симптомы теплового удара, когда он бегал по деревне, и к моменту возвращения домой он был настолько растерян, что забыл, как добраться до своей комнаты.
"Должно быть, он был чем-то расстроен, чтобы забраться в машину и закрыть за собой двери", - размышляет мать.
"Как мать я виню себя за то, что не закрыла двери машины в выходные дни. Если бы двери были заперты, мальчик не смог бы попасть в машину. Я также сказала полиции, что как мать я буду корить себя всю жизнь", - описывает женщина свои эмоции.
К сожалению, в таких случаях вина заложена в обстоятельствах, пишут новости MTV.