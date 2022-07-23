С изюминкой и недорого: какие услуги оказывает живущая в США мать Наташи Королевой

Людмила Порывай официально нигде не работает, но помощи у знаменитой дочери не просит. На безбедную жизнь ей хватает американской пенсии, которая достигает 600 долларов, и редких подработок. Кроме того, неугомонная женщина ведет блог о Майами.

Порывай рассказывает своим подписчикам, как можно устроиться за границей, какие магазины и рестораны есть в Майами, где встретить соотечественников и другие полезные вещи о жизни в США. А за небольшую плату мама Наташи Королевой готова оказать услугу всем желающим. Позитивная пенсионерка предлагает записать поздравление с днем рождения или свадьбой, всем, кто переведет ей на счет символическую плату.