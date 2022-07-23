Маме Наташи Королевой 76 лет. Пенсионерка живет в Америке и не перестает удивлять народ своими эпатажным выходками.
С изюминкой и недорого: какие услуги оказывает живущая в США мать Наташи Королевой
Людмила Порывай официально нигде не работает, но помощи у знаменитой дочери не просит. На безбедную жизнь ей хватает американской пенсии, которая достигает 600 долларов, и редких подработок. Кроме того, неугомонная женщина ведет блог о Майами.
Порывай рассказывает своим подписчикам, как можно устроиться за границей, какие магазины и рестораны есть в Майами, где встретить соотечественников и другие полезные вещи о жизни в США. А за небольшую плату мама Наташи Королевой готова оказать услугу всем желающим. Позитивная пенсионерка предлагает записать поздравление с днем рождения или свадьбой, всем, кто переведет ей на счет символическую плату.
«Дорогие мои! Если вы хотите поздравить своих любимых, детей, родственников с праздниками: с днем рождения, с юбилеями, с Новым годом, с Рождеством — не стесняйтесь! Я с изюминкой, со стихами, с песнями это сделаю, учту ваши пожелания. Ваша мама Люда, я вас люблю!» — говорит в объявлении Порывай.