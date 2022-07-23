Больше не понадобится: Чулпан Хаматова прощается с шикарной московской недвижимостью

Артистка довольно быстро нашла на чужбине новую работу - в Новом Рижском театре. Однако поддерживать прежний уровень жизни после отъезда ей уже не удается.

Похоже, именно из-за финансовых проблем звезда сериала «Зулейха открывает глаза» выставила на продажу квартиру в российской столице. 46-летняя актриса решила расстаться с 158-метровой жилплощадью в элитной многоэтажке в центре Москвы.

По словам журналиста Владимира Якунина, Хаматова хочет выручить за свою шикарную недвижимость 130 миллионов рублей. Актриса понимает, что скорее всего, ей, как и многим другим критикующим Россию известным людям, попросту запретят въезд на родину.

Еще один резон – нехватка денежных средств: теперь у соучредительницы благотворительного фонда «Подари жизнь» нет крупных контрактов на съемки, а оставшихся денег, по словам самой артистки, ей не хватит и на полгода.