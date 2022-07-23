Главный организатор фестиваля Rakvere Funkfest сказал, что если реклама не вызывает ажиотажа, можно просто наклеить на стенды цветочные обои, пишет Elu24.
Уличная реклама Фанк-фестиваля привлекает внимание и вызывает вопросы
23 июля в Раквере пройдет фестиваль Funkfest. Двусторонняя реклама фестиваля в городском пространстве, вероятно, не осталась незамеченной многими. Например, надпись "Rakvere Fu*kfest 23.07" можно увидеть перед центром Solaris в Таллинне.
"Я тоже купил билет, но потом выяснилось, что на самом деле это какой-то музыкальный фестиваль. Я был ужасно зол, что такой обман", - пошутил один человек в группе Facebook о казусах эстонской рекламы.
"Это гениально! Высший пилотаж!" - написал другой пользователь в разделе комментариев. Другой добавил, что это органичное и привлекающее внимание объявление. Если оно заставит вас прочитать его дважды, это успех.
"Мне прислали это, и я действительно загуглил fuckfestival", - признался третий.
Йоханнес Пихлак, главный организатор фестиваля Rakvere Funkfest, не согласен с тем, что реклама неуместна. Об этом свидетельствует и тот факт, что они получили только положительные отзывы.
"Всегда хорошо, когда реклама порождает дискуссию. Если бы этого не было, можно было бы просто наклеить цветочные обои на стенды"
"Мы рекомендуем дать фанку шанс. Возможно, в следующий раз, когда вы увидите такое объявление, первое, о чем вы вспомните - о фанке", - сказал Пихлак.
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milline pettumus neh 🥲♬ original sound - noepmusic