Уличная реклама Фанк-фестиваля привлекает внимание и вызывает вопросы

23 июля в Раквере пройдет фестиваль Funkfest. Двусторонняя реклама фестиваля в городском пространстве, вероятно, не осталась незамеченной многими. Например, надпись "Rakvere Fu*kfest 23.07" можно увидеть перед центром Solaris в Таллинне.

"Я тоже купил билет, но потом выяснилось, что на самом деле это какой-то музыкальный фестиваль. Я был ужасно зол, что такой обман", - пошутил один человек в группе Facebook о казусах эстонской рекламы.

"Это гениально! Высший пилотаж!" - написал другой пользователь в разделе комментариев. Другой добавил, что это органичное и привлекающее внимание объявление. Если оно заставит вас прочитать его дважды, это успех.

"Мне прислали это, и я действительно загуглил fuckfestival", - признался третий.

Kõnealune ürituse reklaamplakat Фото: Facebook

Йоханнес Пихлак, главный организатор фестиваля Rakvere Funkfest, не согласен с тем, что реклама неуместна. Об этом свидетельствует и тот факт, что они получили только положительные отзывы.

"Всегда хорошо, когда реклама порождает дискуссию. Если бы этого не было, можно было бы просто наклеить цветочные обои на стенды"