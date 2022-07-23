52-летняя Дженнифер Лопес и 49-летний Бен Аффлек, спонтанная свадьба которых, состоявшаяся недавно в Лас-Вегасе, стала настоящей сенсацией, решили отдать дань традициям и устроили себе медовый месяц. Новоиспеченные супруги выбрали для этого место, которое многие считают одним из самых романтичных на планете, передает 7days.ru.
Стало известно, куда улетели Лопес и Аффлек на медовый месяц
«Беннифер», как прозвали парочку журналисты еще 20 лет назад, в начале первого раунда их отношений, отправились в Париж. Как стало известно, пара прибыла во Францию на частном самолете. Мистер и миссис Аффлек приземлились в аэропорту Париж-Ле-Бурже, расположенном в 12 км от города влюбленных. После чего Джей Ло и Бен отправились в роскошный модный ресторан Le Matignon, где попросили столик на террасе. Дженнифер появилась в ресторане в эффектном платье красного цвета. А Бен, несмотря на жару, был в темном костюме, рубашке и при галстуке.
Своим появлением они немало удивили посетителей этого заведения, расположенного неподалеку от Шанз-Элизе. По словам очевидцев, знаменитости провели там около двух часов, а затем отправились отдыхать в отель. Заметим, что этот поход в ресторан стал первым появлением Лопес и Аффлека на публике вместе — с того момента, как они официально стали супругами.
Напомним, певица и ее любимый обручились в апреле этого года. Актер сделал предложение Лопес, когда она принимала ванну с пенной. И как позже призналась Джен, он выбрал самый романтический и идеальный момент для этого. Более того, уникальное кольцо с зеленым бриллиантом, преподнесенное Беном по этому случаю, эксперты оценили в сумму не менее пяти миллионов долларов. Заметим, что это была уже вторая помолвка Лопес и Аффлека. Первую они разорвали в 2002 году, после чего отменили и свадьбу. К счастью, на сей раз все сложилось благополучно: 16 июля этого года в часовне Little White Wedding Chapel состоялось бракосочетание Дженнифер и Бена.