Стало известно, куда улетели Лопес и Аффлек на медовый месяц

«Беннифер», как прозвали парочку журналисты еще 20 лет назад, в начале первого раунда их отношений, отправились в Париж. Как стало известно, пара прибыла во Францию на частном самолете. Мистер и миссис Аффлек приземлились в аэропорту Париж-Ле-Бурже, расположенном в 12 км от города влюбленных. После чего Джей Ло и Бен отправились в роскошный модный ресторан Le Matignon, где попросили столик на террасе. Дженнифер появилась в ресторане в эффектном платье красного цвета. А Бен, несмотря на жару, был в темном костюме, рубашке и при галстуке.

Своим появлением они немало удивили посетителей этого заведения, расположенного неподалеку от Шанз-Элизе. По словам очевидцев, знаменитости провели там около двух часов, а затем отправились отдыхать в отель. Заметим, что этот поход в ресторан стал первым появлением Лопес и Аффлека на публике вместе — с того момента, как они официально стали супругами.