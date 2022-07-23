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Стало известно, куда улетели Лопес и Аффлек на медовый месяц

Limon.ee
Стало известно, куда улетели Лопес и Аффлек на медовый месяц
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FILE PHOTO: Actress Jennifer Lopez and her fiance, actor Ben Affleck, pose for photographers as they arrive for the premiere of their new film 'Gigli' in Los Angeles July 27, 2003. The unconventional romantic comedy stars Affleck who portrays a low level hoodlum assigned to kidnap a young man with Lopez playing a female enforcer sent to assist him. The film opens August 1 in the United States. PP03070095 REUTERS/Fred Prouser FP/File Photo
FILE PHOTO: Actress Jennifer Lopez and her fiance, actor Ben Affleck, pose for photographers as they arrive for the premiere of their new film 'Gigli' in Los Angeles July 27, 2003. The unconventional romantic comedy stars Affleck who portrays a low level hoodlum assigned to kidnap a young man with Lopez playing a female enforcer sent to assist him. The film opens August 1 in the United States. PP03070095 REUTERS/Fred Prouser FP/File Photo Фото: FRED PROUSER

52-летняя Дженнифер Лопес и 49-летний Бен Аффлек, спонтанная свадьба которых, состоявшаяся недавно в Лас-Вегасе, стала настоящей сенсацией, решили отдать дань традициям и устроили себе медовый месяц. Новоиспеченные супруги выбрали для этого место, которое многие считают одним из самых романтичных на планете, передает 7days.ru.

«Беннифер», как прозвали парочку журналисты еще 20 лет назад, в начале первого раунда их отношений, отправились в Париж. Как стало известно, пара прибыла во Францию на частном самолете. Мистер и миссис Аффлек приземлились в аэропорту Париж-Ле-Бурже, расположенном в 12 км от города влюбленных. После чего Джей Ло и Бен отправились в роскошный модный ресторан Le Matignon, где попросили столик на террасе. Дженнифер появилась в ресторане в эффектном платье красного цвета. А Бен, несмотря на жару, был в темном костюме, рубашке и при галстуке.

Своим появлением они немало удивили посетителей этого заведения, расположенного неподалеку от Шанз-Элизе. По словам очевидцев, знаменитости провели там около двух часов, а затем отправились отдыхать в отель. Заметим, что этот поход в ресторан стал первым появлением Лопес и Аффлека на публике вместе — с того момента, как они официально стали супругами.

Напомним, певица и ее любимый обручились в апреле этого года. Актер сделал предложение Лопес, когда она принимала ванну с пенной. И как позже призналась Джен, он выбрал самый романтический и идеальный момент для этого. Более того, уникальное кольцо с зеленым бриллиантом, преподнесенное Беном по этому случаю, эксперты оценили в сумму не менее пяти миллионов долларов. Заметим, что это была уже вторая помолвка Лопес и Аффлека. Первую они разорвали в 2002 году, после чего отменили и свадьбу. К счастью, на сей раз все сложилось благополучно: 16 июля этого года в часовне Little White Wedding Chapel состоялось бракосочетание Дженнифер и Бена.

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